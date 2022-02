SCENA - Il programma dal 19 al 28 febbraio

18/02/2022, 13:38

Torna a SCENA, lo spazio della Regione Lazio in via degli Orti D’Alibert, 1 a Roma, dal 19 al 22 febbraio la V edizione del festival-simposio “Fuorinorma, la via neosperimentale del cinema italiano” a cura di Adriano Aprŕ che unisce il desiderio di offrire una vetrina al cinema indipendente e all’occasione viva di confronto tra autori, critici e spettatori sullo stato attuale del cinema italiano. Fuorinorma č realizzato dall’omonima associazione culturale con il contributo di MiC, CNA e Fondazione Cinema per Roma, e il sostegno di Regione Lazio.Nella prossima programmazione dello spazio anche il secondo appuntamento di "Cinema & Scienza”, la rassegna di incontri e proiezioni, ideata e curata da Orsetta Gregoretti e Silvia Mattoni - giornalista del CNR, che si pone l’obiettivo di approfondire il rapporto tra scienza e cinema attraverso proiezioni di film, documentari, incontri, interviste e dibattiti. Mercoledě 23 febbraio alle 18.30 č prevista la proiezione del film “Bangla” del regista Phaim Bhuiyan, premiato con Nastro d’Argento come miglior commedia, David di Donatello come miglior regista esordiente, Globo d’Oro come migliore opera prima, solo per citarne alcuni. Introdurranno il film il regista Phaim Bhuiyan e Michele Colucci, ricercatore dell’Istituto di Studi Sul Mediterraneo del CNR, autore dello studio sulla storia dell’immigrazione a Roma dal 1871 a oggi.Wilma Labate introdurrŕ “La ragazza ha volato” per la rassegna “Inventare Storie Vere” a cura dei 100autori il 24 febbraio, mentre il 26 febbraio sarŕ la volta di “Punta Sacra” di Francesca Mazzoleni.La V Commissione Consiliare Permanente - Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo - con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale del Lazio, e il coordinamento dell’Ufficio Cinema della Regione Lazio, presentano venerdě 25 febbraio presso SCENA la proiezione del docufilm “Let’s Kiss – Franco Grillini storia di una rivoluzione gentile” di Filippo Vendemmiati su Franco Grillini, attivista e politico da sempre impegnato nella difesa dei diritti civili e dell'uguaglianza.Un viaggio anche sentimentale lungo i luoghi della sua vita: dalla casa natale in campagna all’Universitŕ, dalle vecchie sedi di partiti scomparsi fino al Parlamento, passando per le strade e le piazze dei Gay Pride, da Bologna a Roma a New York. Attraverso il racconto in presa diretta, il biopic, vincitore dell'edizione 2021 dell'Italian Film Festival di Berlino, ricostruisce oltre trent’anni di storia politica e testimonia una lotta dura e gentile nel nome della dignitŕ e dell’uguaglianza.Si precisa che nella giornata del 25 Febbraio si terranno tre proiezioni: alle ore 16, alle ore 18 e alle ore 20.Al termine della proiezione delle ore 18 si terrŕ un incontro con il regista Filippo Vendemmiati e il protagonista Franco Grillini moderato dalla Presidente della V Commissione Consiliare Permanente Gaia Pernarella.Il 27 e il 28 febbraio due serate dedicate al documentario “Fortezza” per la regia di Ludovica Andň e Emiliano Aiello che saranno presenti in sala. Interamente girato all’interno della Casa di Reclusione di Civitavecchia, con protagonisti e co-autori i detenuti stessi, “Fortezza” č la rilettura di uno dei piů importanti romanzi del ‘900: Il Deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Tre soldati giungono in un presidio militare solitario e ormai privo di ogni funzione difensiva. Qui il tempo č fermo e scandito da rigidi regolamenti, dinamiche di potere, ozii e abitudini radicate. Nell’attesa vana di un nemico che non verrŕ, i militari si consumano tra il bisogno di dare un senso alla loro permanenza e la resistenza all’attrazione che questo luogo opera su di loro.