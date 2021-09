VENEZIA 78 - I vincitori dei Premi FEDIC

10/09/2021, 13:20

Riguardano il Cinema Italiano le scelte della Giuria del Premio FEDIC relative ai lungometraggi ed ai cortometraggi.La Giuria del Premio FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub), giunto alla 29° edizione, composta da critici cinematografici ed operatori culturali dell’Associazionismo Cinematografico, presieduta da Ferruccio Gard (critico cinematografico ed ex inviato Rai alla Mostra del Cinema) è composta, inoltre, da Ugo Baistrocchi ( critico cinematografico), Alfredo Baldi( critico e storico del cinema), Carlotta Bruschi (script supervisor), Massimo Caminiti (presidente CINIT), Giuliano Gallini (scrittore), Carlo Gentile( critico cinematografico), Massimo Giraldi (critico cinematografico), Chiara Levorato (docente universitario) , Franco Mariotti (critico cinematografico), Paolo Micalizzi (critico e storico del cinema), Elisabetta Randaccio (delegata internazionale FICC) , Lilia Ricci (segretario generale Associazione Amarcord) e Giancarlo Zappoli (critico cinematografico e presidente CSC), ha attribuito ilal film:Il BUCO di Michelangelo Frammartino (Venezia 78)otivazione: Per una poetica, originale e sorprendente ricerca delle bellezze della natura, che quasi prendono il sopravvento sulla figura umana, rievocata con antiche tradizioni pastorali e un’epica impresa speleologica in Calabria fra coraggio, luce e oscurità, per esplorare l’ignoto nelle profondità della terra ma anche i temi di vita, morte, rinascita, spiritualità e sentimentiùLa Giuria assegna inoltre unaal Film:LA RAGAZZA HA VOLATO di Wilma Labate. (Orizzonti Extra)Motivazione: Per aver saputo approfondire, con toccante sensibilità e crudo realismo, il drammatico percorso di formazione di una adolescente, chiamata alla scelta se sopravvivere, dopo uno stupro, dimenticando odio e violenza per compiere un volo verso il futuro e l’amore materno.Inoltre, una Giuria presieduta da Alfredo Baldi (critico cinematografico, ex dirigente CSC e membro del Comitato Scientifico FEDIC) e composta da Tommaso Calabri (Allievo Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini), Laura Forcella Iascone (Cineclub Kinema Brescia e referente Progetto SicComeDante), Orazio Leotta (Direttivo Cinit), Enrico Rontini (Allievo Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini), Antonella Santarelli (Presidente Saturnia Film Festival), Massimo Spiga (FICC-Federazione Italiana Circoli delCinema), ha attribuito unaa:NOTTE ROMANA di Valerio Ferrara (Sic & Sic)Motivazione: Per la capacità di narrare un presunta storia di amore estivo tra un ragazzo ed una ragazza di classi sociali molte diverse che tuttavia non si svela pienamente e ci lascia in una situazione di sospensione e di invito a interrogarci.