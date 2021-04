CPH:DOX 2021 - La delegazione italiana al festival di Copenaghen

21/04/2021, 15:40

Anche quest'anno ITA - Italian Trade Agency e Doc/it rinnovano la presenza acon una numerosa delegazione italiana.I delegati italiani:4 Rooms Srl - Alessandro DAlessandro9 Muse - Emiliano GaliganiA_Lab - Debora DesioAgherose - Anna Di TomaAmarena Film - Raffaella PontarelliApulia Film Commission - Raffaella DelvecchioArapan Film Doc Production - Ludovica Tortora De FalcoB&B Film - Raffaele BrunettiCoccinelle Film Sales - Francesca BrecciaCodalunga - Giulia GiapponesiCooperativa19 - Massimiliano GianottiDoc Art - Ilaria SbarigiaDoc Lab - Marco VisalberghiDoc Service - Fabio ApreaDude Originals - Gianni ZeccaEie Film - Zelia ZbogarEliofilm srl - Ariens DamsiEthnos - Elisa MereghettiFilm Commission D'Abruzzo - Donato Domenico SilverFilmlux - Elena De VardaGagarin - Franco Bocca GelsiH12 Film - Gabriele MonacoHelios Sustainable Films - Moritz BonattiiFrame - Silvia GiuliettiIl Gigante Cinema - Massimo DOrziIncipit Film - Marta ZaccaronIndifule - Federico FabianoInthelfilm - Giampietro PreziosaGagarin - Franco Bocca GelsiH12 Film - Gabriele MonacoHelios Sustainable Films - Moritz Bonatti Helios Sustainable FilmsiFrame - Silvia GiuliettiIl Gigante Cinema - Massimo DOrziIncipit Film - Marta ZaccaronIndifule - Federico FabianoInthelfilm - Giampietro PreziosaLadoc - Lorenzo CioffiLa Sarraz Pictures - Alessandro BorrelliMalf Film - Matteo TortoneMammut Film - Ilaria MalaguttiMarche Teatro - Velia PapaMichelangelo Film - Pepi RomagnoliMinerva Pictures Group - Francesca MoinoNexo Digital - Veronique CommelinNoura - Mario NuzzoOfficinema Doc - Brunella FilOpen Fields Productions - Alessandro NucciOpen Mind - Sergio PanarielloPoint Nemo - Andrea RandazzoSMK Videofactory - Antonio LaforgiaSydonia Productions Srl - Ilaria BellettiTaiga - Luca BediniTalpa Produzioni - Claudia PampinellaTekla Films - Gianluca De AngelisVerit e Visioni Projects - Filippo CiardiVerso Features - Giuseppe GalloVisioni dal Mondo - Francesco BizzarriZeLIG School for Documentary - Heidi GronauerI progetti dei delegati selezionati per attivit specifiche dedicate alla delegazione italiana @ CPH:DOXLiving in a postcard di Christian Nicoletta, prod. 4 Room srlPaper Revolution di Lauren Anders Brown, prod. 9 MuseEmirate of Bari di Stefano Viali, prod. A_LabBig John di Davide Ludovisi and Dorino Minigutti, prod. AgheroseWaiting Time di Claudia Brignone, prod. Amarena FilmTango of life di Erica Liffredo, prod. B&B FilmMoney for nothing - Nice to meet you Mr. Ponzi di Giulia Giapponesi, prod. CodalungaThe eyes of Dante di Adolfo Conti, prod. Doc ArtCanova. The forgotten master di Franco Rado, prod. Doc LabA loving act di Riccardo Bianco, prod. Eie Film5 Nanomoles - The olympic dream of a trans* woman di Elisa Mereghetti - Marco Mensa, prod. EthnosCanaletto, from Venice to Warsaw di Elena de Varda, prod. FilmluxMirabile Visione di Matteo Gagliardi, prod. GagarinThe sun of Augustus di Damiano Monaco, prod. H12 FilmSouvenirs of war di Georg M. Zeller, prod. Helios Sustainable FilmsMy brother, Ernesto Che Guevara di Antonio Cervi and Silvia Giulietti, prod. iFrameStories of women, men and communities di Paola Traverso & Vincenzo Franceschini, prod. Il GiganteErto - The moon beneath the water di Alessandro Negrini, prod. Incipit FilmFree your bodies! Corpi liberi di Fabiomassimo Lozzi, prod. InthelfilmLiberation diaries di Matteo Parisini, prod. La docMaciste & Maciste di Maurizio Sciarra, prod. La Sarraz PicturesMerry - Go - Round di Pepi Romagnoli, prod. Michelangelo filmModest fashion di Stefano Curti, prod. Minerva Pictures GroupDelirious Venezia di Michele Mally, prod. Nexo DigitalFar Away di Salvatore Lazzaro, prod. NouraSea Sisters di Brunella Fil, prod. OfficinemaThe forgotten Oscar di Alessandro Nucci, prod. Open Fields ProductionsDiscovering japanese origins di Sergio Panariello, prod. Open MindAptus di Elena Brunello, prod. Point NemoSarura di Nicola Zambelli, prod. SMK VideofactoryMedinet Madi di Luca Trovellesi Cesana, prod. Sydonia Productions SrThe boy with Leica di Daniele Cini, prod. Talpa ProduzioniTrap lord rising di Gianluca Orr, prod. Tekla FilmsImperfecto / Flamenco comes from Finland di Filippo Ciardi, prod. Verit e Visioni ProjectL'altra via di Saverio Cappiello, prod. Verso FeaturesL'appuntamento dedicato alla presentazione della delegazione all'interno del programma CPH:DOX riservato agli accreditati per luned 26 aprile 2021, ore 11.00- 11.45 (MEET THE ITALIAN DELEGATION).