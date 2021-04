CADO DALLE NUBI - L'8 aprile in prima serata su Canale 5

07/04/2021, 17:21

Gioved 8 aprile 2021, in prima serata su Canale 5, appuntamento con, il primo film da protagonista diChecco un giovane cantante che sogna di avere successo nel mondo della musica e, per mantenersi, lavora come muratore nella ditta dello zio a Polignano a mare. fidanzato con Angela che lo lascia perch desidera avere accanto un uomo pi stabile e con il quale costruire una famiglia. Checco decide allora di lasciare la Puglia per Milano, sperando di trovare loccasione che gli spalanchi le porte del successo.Nel cast, oltre a Checco Zalone, Giulia Michelini, Fabio Troiano, Francesca Chillemi e Dino Abbrescia.