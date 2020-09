FIGARI FILM FEST 10 - Chiusa l'edizione 2020

22/09/2020, 13:27

Si č conclusa l’ultima edizione dell’, il festival internazionale di cinema e mercato dell'audiovisivo dedicato ai cortometraggi ed agli esordi cinematografici che dal 12 al 20 settembre ha portato nel capoluogo sardo centinaia di operatori del settore. Creato con lo scopo principale di presentare e promuovere l’arte cinematografica contemporanea regionale, nazionale ed internazionale e di favorirne la produzione e lo sviluppo, il festival ha raccolto produttori, autori, registi, sceneggiatori, esponenti delle Film Commission italiane e delle Istituzioni che si sono incontrati durante gli Industry Days per confrontarsi e lavorare insieme sulle principali questioni e attivitŕ finalizzate alla produzione cinematografica. Tra loro i rappresentanti di Creative Europe, Euroimages e EAVE, il responsabile CNA Cinema e Audiovisivo Ivan Olgiati, la responsabile AGICI Marina Marzotto, la responsabile DG Cinema Iole Giannattasio, Federico Pedroni di Rai Cinema e il Sottosegretario Mibact con delega al cinema e all’audiovisivo Anna Laura Orrico, che hanno raggiunto importanti conclusioni riguardo i bandi di sostegno delle Film Commission e le nuove forme di finanziamento pubblico, ponendo l’accento sulla necessitŕ di maggiori sinergie e l’urgenza di formare una nuova generazione di imprenditori del settore.Un’edizione coraggiosa, simbolo della ripartenza per il cinema, che nonostante le tante difficoltŕ č riuscita a svolgersi al meglio ed in totale sicurezza, seguendo tutte le normative dettate dall’emergenza corona virus, ma senza snaturarsi in alcun modo.“Dall’Olbia Film Network arriva un segnale importante, di incoraggiamento per tutta la filiera cinematografica. Un’industria che ha molto sofferto per la pandemia e per il lockdown, ma che sta tirando fuori le energie migliori per ripartire. L’ho visto a Giffoni, l’ho visto a Venezia, lo vedo qui” ha dichiarato l’Onorevole Orrico durante un dei panel svoltosi nelle giornale professionali. Organizzare il festival in presenza č stato un atto di coraggio - spiega il direttore artistico- Volevamo dare un segnale forte a tutto il comparto. Il cinema, come tutto il settore dell'arte sta vivendo una crisi storica, ma dev'essere molto chiaro l'obiettivo della ripartenza ed č anche da eventi come questo che si dŕ lo sprone per riprendere a macinare. La risposta del pubblico č stata eccezionale e riuscire ad ospitare centinaia di persone da tutta Europa, dimostra che, nonostante il rispetto maniacale delle normative sanitarie, c'č voglia di tornare alla normalitŕ. Devo ringraziare l'Assessore Serra, il Sindaco Nizzi e tutto il Comune di Olbia per averci sostenuto e assecondato in questa "battaglia", cosě come la Film Commission Sardegna, la Regione, la Fondazione di Sardegna e il Ministero. Siamo giŕ a lavoro per la prossima edizione per accrescere sempre piů l'importanza strategica del nostro evento nel panorama cinematografico mondiale”.L’edizione č stata caratterizzata da 150 accreditati Industry, 40 cortometraggi in concorso al Figari Film Fest, centinaia di titoli disponibili nella piattaforma Pramamovie e 4 lungometraggi accompagnati dai loro protagonisti.“Il bilancio dell’Olbia Film Network 2020, appena concluso, č ampiamente positivo - aggiunge l’assessore alla cultura del Comune di Olbia- La manifestazione, anche se svolta nel rigoroso rispetto delle disposizioni Covid, č stata partecipata, ricca di contenuti e animata da importanti ospiti. Anche quest’anno Olbia č stata, in quei giorni, riferimento per il mondo del cinema, occasione di confronto, e momento culturale di crescita per la comunitŕ. Un grazie di cuore agli organizzatori e a tutti i partecipanti”.Tra gli ospiti che hanno partecipato con le loro Opere Prime e Seconde, Giorgio Pasotti con “Abbi fede”, Carlo Sironi con “Sole”, Giorgio Tirabassi con “Il grande salto” e Mario Piredda con “L’agnello”, film che ha accompagnato la chiusura della manifestazione.Tanti i premi assegnati da Festival anche quest’anno. A Claudio Segaluscio e Beatrice Bruschi č andato il Premio Bracco per gli attori rivelazione mentre a Michela Giraud, protagonista su Sky come presentatrice di Come Central News, č andato il Premio Comunicazione Cinema e Parole.Il Figari Film Fest, competizione ufficiale della manifestazione, ha invece premiato i migliori cortometraggi provenienti da tutto il mondo assegnando il riconoscimento come miglior corto internazionale a “Da Yie” di Anthony Nti, scelto dalla giuria di qualitŕ composta da Carlo Sironi, Pippo Mezzapesa e Jacopo Cullin, che ha anche dato una menzione speciale a “Sticker” di Georgi M. Unkovski, mentre il premio per il miglior corto nazionale č andato a “Indimenticabile” di Gianluca Santoni, scelto dai giurati internazionali Yves Piat, Leonor Teles e Sandhya Suri che hanno menzionato anche “Destino” di Bonifacio Angius. A livello regionale si č invece imposto “Margherita” di Alice Murgia, miglior corto sardo, e tra i film di animazione il francese “Memorable” di Bruno Collet, premiato dalla illustratrice Chiara Sgatti e dal fumettista Bepi Vigna. A trionfare nella sezione Scarpette rosse č stato invece “A sister”, cortometraggio belga diretto da Delphine Girard scelto nella cinquina dei film a tematica femminile dalle giurate Stella Pecollo, Francesca Cavallin e Sonia Serafini.Il Festival in collaborazione con la Sardegna Film Commision, come ogni anno ha anche premiato la scrittura nell’ambito della competizione Corto Sardegna che ha visto vincere a pari merito le sceneggiature di “Pesce siluro” di Roberta Palmieri e Francesco Rubattu e “Sa sůrbile” di Roberta Martinelli e Marcello Pedretti che riceveranno un premio in denaro totale di 10 mila euro per la realizzazione dei progetti in Sardegna.Grazie alla tenacia organizzativa della direzione del Festival, del Comune di Olbia, al sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e allo straordinario supporto della Fondazione Sardegna Film Commission e del Mibact, Olbia Film Network si ritaglia un posto strategico nel panorama degli appuntamenti cinematografici europei e si candida per diventare il centro di sviluppo della giovane imprenditoria cinematografica nazionale.