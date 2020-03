FAME - Visibile in streaming

25/03/2020, 07:38

, il documentario di distribuito in Italia online a causa del blocco della distribuzione cinematografica per l'emergenza Covid, stato visto nei primi due giorni di diffusione gi da pi di 5.000 persone, grazie principalmente al passaparola sui social.Fame racconta di una piccola rivoluzione, dei giorni che sconvolsero la sopita comunit di Grottaglie. Dal 2008 al 2012, Angelo Milano, esuberante curatore e gallerista della cittadina che ospita gli antichi laboratori di ceramica, riusc a portare a costo zero alcuni dei migliori interpreti della scena internazionale della street art: Blu, JR, Swoon, Osgemeos, Momo, Vhils, Ericailcane e tanti altri. Furono ospitati da parenti e amici. Le loro opere, con temi legati anche alle problematiche ambientali del territorio, stravolsero senza nessuna autorizzazione muri e facciate dei palazzi e furono accolte come atti vandalici. Alcune vennero cancellate. Ma anno dopo anno la percezione cambi, l'interesse internazionale crebbe sempre pi, e quando lamministrazione comunale e i cittadini cominciarono addirittura a richiedere le opere, il festival fu interrotto, all'apice della fama. Il film del regista tarantino Giacomo Abbruzzese e di Angelo Milano racconta in poco pi di 50 minuti quei giorni, che portarono Grottaglie e la Puglia al centro del mondo della street art, per poi scomparire nel suo culmine, "divenendo opera in s". Dopo due anni di festival e premi in giro per il mondo, la pellicola distribuita adesso online da La Luna Distribution.