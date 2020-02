INVERNO - Il corto vincitore del David di donatello per 24h su Rai Cinema Channel

18/02/2020, 16:15

Il cortometraggio INVERNO vincitore del premio come miglior cortometraggio ai David 2020, sar in esclusiva assoluta per 24h su Rai Cinema Channel.Il premio al miglior cortometraggio viene assegnato da una Giuria composta da Giada Calabria, Francesca Calvelli, Leonardo Diberti, Paolo Fondato, Elisabetta Lodoli, Enrico Magrelli, Lamberto Mancini, Mario Mazzetti, Paolo Mereghetti e presieduta da Andrea Piersanti.Giulio Mastromauro nato a Molfetta nel 1983. Laurea in Giurisprudenza. Dalla Puglia si trasferisce a Roma dove frequenta il Centro Sperimentale di Cinematografia. Scrive e dirige cortometraggi tra i quali nel 2013 Carlo e Clara selezionato in oltre 100 festival internazionali e nel 2015 Nuvola con Mimmo Cuticchio, candidato ai Nastri dArgento. Nel 2016 fonda la casa di distribuzione di cortometraggi ZEN Movie: con i film da lui distribuiti vincono due David di Donatello, due Nastri dArgento un Globo doro e una Palma doro a Cannes.