CSC ABRUZZO - Pioggia di fotografie e video antologie su L'Aquila

17/12/2019, 12:13

nel palazzo dellEmiciclo verr presentata al pubblicouninstallazione multimediale ideata come spazio che permetta ai visitatori di immergersi nella memoria dei dieci anni trascorsi a LAquila, dal terremoto del 2009 fino ad arrivare al 2019. Convivono nello stesso luogo il ricordo delle vittime e ci che accaduto negli anni successivi e che determiner il futuro del territorio e delle persone che lo abitano. Gli studenti del corso di Reportage della sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia, insieme ai docenti, hanno accumulato, organizzato e reinterpretato, attraverso il linguaggio espressivo del reportage, il materiale visivo in mostra: video e fotografie. Una gran parte dellinstallazione dedicata a LAquila oggi, ma ci sono anche testimonianze, selezionate dagli archivi del CSC Abruzzo, degli ultimi dieci anni. Linstallazione multimediale si articola in due sezioni: Sospensione, costituita da una pioggia di fotografie di grande formato, che si dipanano da un nucleo centrale di memoria, fino ad arrivare ai protagonisti della ricostruzione dopo terremoto.La seconda sezione si compone di una serie di postazioni mnemoniche dove poter vedere i cortometraggi realizzati dagli allievi del CSC Abruzzo dal 2009 ad oggi e che raccontano LAquila e il suo territorio, dal centro alle periferie, passando per le case provvisorie a quelle ricostruite e da ricostruire, insieme ai loro abitanti, ancora ricchi di desideri e speranze. Questa scelta di rappresentazione tridimensionale nata dalla necessit di coinvolgere totalmente lo spettatore che non posto solo di fronte all'opera in maniera distaccata, ma inglobato in essa. LAquila, a memoria, con il patrocinio del Consiglio Regionale dellAbruzzo, una produzione della sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia, diretta da Marcello Foti con la collaborazione di Rinaldo Aristotile, Alessia Moretti e Francesca Ruzza; un ringraziamento va ancheall'impresa Cingoli di Teramo che ha supportato le fasi di allestimento dell'installazionee che ha permesso agli allievi di documentare i lavori di ricostruzione e restauro. Linstallazione, ad ingresso gratuito, sar aperta al pubblico dal 19 dicembre 2019 fino al 22 gennaio 2020 con un orario di visita dal luned alla domenica, compresi i festivi, dalle 10.00 alle 20.00.