FESTA DI ROMA 14 - Il programma del 18 ottobre

17/10/2019, 19:20

La quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma celebrer, nel suo secondo giorno di programmazione, il tre volte candidato allOscar Edward Norton: domani, venerd 18 ottobre alle ore 17.30, il regista, attore e sceneggiatore sar protagonista di Incontro Ravvicinato con il pubblico presso la Sala Sinopoli dellAuditorium Parco della Musica, durante il quale approfondir i momenti pi importanti della sua carriera cinematografica, commentando le clip di alcuni dei suoi memorabili film. Norton parler inoltre del suo secondo lungometraggio, Motherless Brooklyn I segreti di una citt, la pellicola che ha inaugurato la Festa del Cinema 2019.Alle ore 19.30, la Sala Sinopoli ospiter la proiezione di Pavarotti di Ron Howard: il regista Premio Oscar, che sar sul red carpet alle ore 18.45 e incontrer il pubblico sabato 19 ottobre, illustra la vita, la carriera e lintramontabile eredit del grande tenore italiano, attraverso filmati inediti e rare interviste con la famiglia e i colleghi del cantante. Uno degli intenti pi ambiziosi di Pavarotti era quello di ampliare il bacino della sua arte cosicch tante altre persone si innamorassero dellopera lirica ha detto il regista Nutro la speranza che il nostro documentario possa aiutare a proseguire il suo lavoro. Pavarotti cresciuto in una cultura in cui il melodramma era uno spettacolo popolare che si rivolgeva a tutti, e ha sempre voluto riportare lopera a quelle radici. Lumilt era una delle cose pi belle e paradossali di Luciano.Altri quattro i film in programma nella Selezione Ufficiale della Festa del Cinema.Alle ore 22, sempre in Sala Sinopoli, si terr la proiezione di The Aeronauts di Tom Harper. Nel 1862, Amelia Wren, audace pilota di mongolfiere, fa squadra con lambizioso meteorologo James Glaisher per far progredire le conoscenze umane sul tempo atmosferico e per volare pi in alto di quanto chiunque altro abbia mai fatto nella Storia. Mentre stabiliscono primati e portano avanti la ricerca scientifica, il loro percorso di vita, condotto fino a limiti estremi, porta linverosimile coppia a trovare un posto in quel mondo che i due, dalle mongolfiere, vedono cos lontano e piccolo.Alle ore 20, presso la Sala Petrassi, sar la volta di Antigone di Sophie Deraspe. Avevo circa 20 anni quando sono stata folgorata dalla lettura di "Antigone": la sua intelligenza, la sua sincerit, la sua incorruttibilit mi hanno subito sedotto ha spiegato la regista Volevo ridare vita, ai nostri tempi e nel contesto sociale delle nostre citt occidentali, allintegrit di Antigone, al suo senso di giustizia e alla sua capacit di amare. Volevo anche che Antigone fosse molto giovane (sedici anni) e fisicamente minuta, per far emergere la forza interiore di questa persona che oppone i suoi valori alle leggi degli uomini.La proiezione di Scary Stories to Tell in the Dark di Andr vredal chiude alle ore 22.30 il programma della Sala Petrassi. Corre lanno 1968 negli Stati Uniti, e il vento del cambiamento imperversa possente, mentre sembra lontana dai disordini dei grandi centri urbani la cittadina di Mill Valley, sulla quale, ormai da generazioni, incombe la lunga ombra della famiglia Bellows: nella loro dimora, situata ai margini della citt, che Sarah, una ragazza che cela terribili segreti, ha trasformato la sua travagliata esistenza in una serie di storie spaventose, scritte in un libro che ha travalicato i limiti del tempo, storie che diventano fin troppo realistiche per un gruppo di giovani che, durante la notte di Halloween, andranno alla scoperta della terrificante casa di Sarah, chiamati a risolvere il mistero che avvolge alcune macabre morti avvenute nella loro cittadina.Alle ore 21.30 (Teatro Studio Gianni Borgna Sala SIAE) il pubblico potr assistere a Tantas Almas di Nicols Rincn Gille. Il film ambientato in Colombia, sulle sponde del fiume Magdalena. Jose rientra nella sua casa in mezzo alla giungla dopo una lunga pesca notturna e scopre che le forze paramilitari hanno ucciso i suoi due figli, Dionisio e Rafael, e gettato i loro corpi nel fiume. Jose inizia un viaggio solitario per recuperare i corpi e dare loro una degna sepoltura, evitando cos che le loro anime rimangano intrappolate in questo mondo. A bordo della sua canoa, Jose scopre la magia di un Paese dilaniato da ferite profonde.La linea di programma Riflessi sar inaugurata dalla proiezione di Bar Giuseppe di Giulio Base. Giuseppe un uomo di poche parole: nei suoi silenzi c' molto da decifrare, per lui contano pi le mani che la bocca, pi il lavoro che le parole. Giuseppe ha coraggio: corre il rischio del pettegolezzo e accoglie in sposa una profuga in esilio. Giuseppe un lavoratore, che accetta di essere contro un paesino dal pensare comune. Il mondo talvolta pessimo, ma c' anche gente buona. Giuseppe uno dei rappresentanti di questa gente.Il programma di Fedelt/Tradimenti prender il via alle ore 16 presso il Teatro Studio Gianni Borgna Sala SIAE: la scrittrice Melania Mazzucco, vincitrice del Premio Strega con il romanzo Vita, commenter il rapporto fra un grande classico della letteratura, Lultimo dei Mohicani di James Fenimore Cooper, e il suo adattamento sul grande schermo.La Frecciarossa Cinema Hall ospiter la proiezione di Metello di Mauro Bolognini (ore 15), parte dellomaggio che la quattordicesima Festa del Cinema dedica a Piero Tosi. Per Bolognini, pi del realismo, contano le psicologie dei personaggi, lintensit emotiva, il pathos melodrammatico, il tono crepuscolare, l'eleganza della messa in scena, la luce pittorica che evoca i dipinti dei Macchiaioli. Alle ore 17.30 nella stessa sala sar la volta del film Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi nella versione restaurata da CSC- Cineteca Nazionale e Istituto Luce Cinecitt. Il capolavoro, presentato in concorso al 54 Festival di Cannes, vincitore di nove David di Donatello, segue gli ultimi giorni di vita di Giovanni de' Medici, detto delle Bande Nere, nobile e valoroso capitano (scrisse l'Aretino) dell'esercito di Papa Clemente VII.AllAuditorium del MAXXI sar presentato alle ore 19.30 That Click di Luca Severi (linea di programma Riflessi). Il documentario mostra la vita e le straordinarie fotografie di Douglas Kirkland: con la sua macchina fotografica lartista ha ritratto sessantanni di cultura pop, spaziando dal fotogiornalismo ai ritratti di personaggi famosi, dalle foto di scena alla documentazione di grandi eventi globali. Dopo aver scattato alcune delle foto, diventate poi tra le pi famose, di Marilyn Monroe, con il suo stile e approccio unico ha raccontato la moda e le celebrit con immagini immortali.Nella stessa sala, alle 16.30, ci sar la proiezione di The Tree of Life di Terrence Malick, primo film sul tema della spiritualit programmato in occasione della mostra Della materia spirituale dellarte, organizzata al MAXXI dal 17 ottobre 2019 all8 marzo 2020.Alla Casa del Cinema, verr proiettato alle 21 uno dei Film della nostra vita: The Lady Eve di Preston Sturges, scelto da Francesco Zippel, membro del Comitato di Selezione della Festa del Cinema.Tra le repliche in programma: la Frecciarossa Cinema Hall ospiter Pavarotti di Ron Howard (ore 20) e The Aeronauts di Tom Harper (ore 22.30), al Teatro Studio Gianni Borgna Sala SIAE si terr La giostra dei giganti di Jacopo Rondinelli, mentre al My Cityplex Savoy ci sar la proiezione di Motherless Brooklyn I segreti di una citt di Edward Norton (ore 20).