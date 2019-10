BRAVE RAGAZZE - Ispirato a una storia incredibilmente vera

"Brave Ragazze" di Michela Andreozzi



03/10/2019

Stefano Amadio



Quattro ragazze in crisi, agli inizi degli anni 80, decidono di risolvere le proprie esistenze mettendo a segno una rapina in banca. Tre di loro hanno un problema economico e lavorativo, lultima ha un problema economico e in famiglia, perch il marito camionista la picchia e la maltratta.La storia, vera e letta sul giornale dagli autori del soggetto, ambientata a Gaeta, cittadina a cavallo tra Lazio e Campania, antico porto e sede di un carcere militare. E qui cominciano i primi buchi di sceneggiatura, anzi crateri. Le attrici parlano improbabili dialetti, tra napoletano e romanesco burino, forzati e completamente inutili ai fini della credibilit e dello sviluppo della storia. Inoltre, in una cittadina cos, specie nei primi anni 80, si conoscevano tutti e per quanto ci si possa inventare poliziotti inetti o appena arrivati, in ogni commissariato o stazione dei carabinieri cera qualcuno che conosceva uno ad uno i cittadini, sapendo a memoria i modelli delle auto e dei camion.Proprio come il camion della rapina che, malgrado venga bloccato dopo un inseguimento da due motocilisti dellArma viene ignorato completamente nelle indagini, con nessuno che dice ma questo non il furgone de Paco er fruttarolo? o perlomeno va a leggere il libretto di circolazione no andati via i cc, distratti dalle quattro femmine a bordo, addio camion, il grande commissario Morandi, Gianni Morandi, si concentra sugli identikit, esposti in bella mostra in ufficio. Peccato che le rapinatrici siano completamente a volto coperto e i disegni ritraggano quattro persone con cappello, occhialoni e benda sulla faccia. Identikit di chi???Guarda il caso, ma in piccole citt succede (stavolta s), il suddetto bel commissario abita al piano di sopra della povera Anna, colf, rapinatrice e figlia della portiera (appena uscita dallesame di dizione in accademia) e tra i due scocca la scintilla dellammore.Che fine fanno le indagini sullomicidio del marito della povera Maria, quella vittima di maltrattamenti, non dato saperlo.Quello che sappiamo che la quarta rapinatrice, Caterina, fuggita intelligentemente allestero in un momento particolarmente pericoloso, vive a Roma, al Flaminio, dove ormai basta mettere una cabina del Telephone rossa e per i nostri cineasti si subito catapultati nella capitale dellInghilterra. U-g-u-a-l-e!