EDERA FILM FESTIVAL 2 - Tutti i premiati

Si sono chiuso, sabato 3 agosto 2019, la quattro giorni di cinema emergente della Treviso dautore: un viaggio intenso ed entusiasmante nella produzione cinematografica indipendente, che dal 31 luglio al 3 agosto ha trasformato la citt in una piattaforma di sinergie fra attori del territorio locale e protagonisti della scena creativa internazionale.Confermando il trend gi molto positivo registrato alla prima edizione, la grande affluenza di pubblico in sala e agli appuntamenti collaterali ha fatto da testimone al trionfo assoluto del talento internazionale under 35.Vincitori delle tre sezioni ufficiali del concorso sono i film:di Marie De Hert ed Ellen Pollard (Belgio, 2017) -, per la capacit di rappresentare con grande sensibilit tematiche delicate quali la solitudine e la paura dello straniero, offrendo un quadro dinsieme che emoziona e fa riflettere sullinutilit del pregiudizio;di Caroline Reucker (Germania, 2018) -, per labilit dimostrata dalla regista nel costruire unopera equilibrata e completa, in cui losservazione partecipata di matrice antropologica si mescola a momenti poetici e rarefatti;di Ciro dEmilio (Italia, 2018) -, per la sensibilit e la delicatezza con cui tratta tematiche sociali e psicologiche particolarmente complesse ed attuali.Accanto ai vincitori, le Giurie Tecniche del festival hanno voluto riconoscere loriginalit, la sensibilit e la delicatezza degli sguardi degli autori in concorso sulle questioni intime e collettive che contraddistinguono la contemporaneit individuando tredi Lucia Bulgheroni (Regno Unito, 2018) -di Marion Jhaner (Francia, 2018) -di Osman Nail Doğan (Turchia, 2018) -Al filmdella regista tedesco-finlandese Carolin Koss va, invece, il, assegnato dalla Giuria composta da Cristina Greggio, Emanuela Zilio e Eric Rittatore e presieduta dellospite internazionale deccezione Michel Ocelot. Il Premio sar consegnato alla regista in un apposito evento organizzato nel corso della 76^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nello Spazio Regione del Veneto, sabato 31 agosto 2019.Il nuovostato assegnato dai Direttori Artistici Gloria Aura Bortolini, Giuseppe Borrone e Sandro Fantoni al film statunitensedi Stefania Vasconcellos, premiato per la capacit dellopera di ritrarre il tema del conflitto generazionale con grande sensibilit e competenza, attraverso una fine dialettica fra linguaggi e idiomi diversi. Da lodare, inoltre, la capacit di introspezione psicologica, enfatizzata dai dialoghi serrati e dalla solida padronanza del mezzo espressivo, che ha interessato il personaggio complesso e sfaccettato di una donna matura ideato da una giovane autrice.Alla regista vincitrice del Premio della Direzione Artistica dedicata unopera tessile realizzata dallartista trevigiana Patrizia Polese, in collaborazione con Tessitura La Colombina, a testimonianza della volont del festival di valorizzare a tutto tondo il potenziale artistico del territorio in cui il festival si radica, mettendolo in dialogo con il fermento creativo dei giovani cineasti internazionali in concorso.Infine, i: ilassegnato adi Olga Korotko (Kazakhstan, Francia, 2018), quello per ildi Elisabeth Silveiro (Russia, 2018) e quello per ildi Lorenzo Pullega (Italia, 2018).