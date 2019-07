RACCONTI NELLA RETE 2019 - Vince "Non lo faccia"

Katia Colica



24/07/2019, 09:07

di una sceneggiatrice calabrese,, il soggetto vincitore della sezione Corti di2019, "Il cortometraggio tratto dal soggetto di Katia Colica sar girato a Lucca nel mese di settembre con gli attori della Scuola di Cinema Immagina diretti da Giuseppe Ferlito. La proiezione in anteprima assoluta avr luogoin occasione della XXV edizione di LuccAutori Premio Racconti nella Rete.La storia Filippo, affacciato alla ringhiera di un ponte, si gode il paesaggio bellissimo. Uno sconosciuto lo scambia per un disperato che sta per suicidarsi e si prodiga per salvarlo facendogli vedere ci che non ha mai visto. Ma il risultato non dei migliori: Filippo dopo aver ascoltato luomo che - suo malgrado - gli rimarca tutti i suoi fallimenti, si butta gi.scrittrice, giornalista e sceneggiatrice. Ha pubblicato la silloge Parole rubate ai sassi (Il Rifugio Editore), i libri inchiesta Ancora una scusa per restare e Il tacco di Dio (Citt del Sole). Ha contribuito allantologia poeticaSaper leggere il libro del mondo Vol. II (a cura della Fondazione De Andr), ha pubblicato Col mare dentro, (Oscar Mondadori). redattrice della rivista letteraria Uno Nove e conduce delle ricerche sulle dinamiche socio-urbane per Helios Magazine. co-fondatrice del magazine Segnali di Cultura. Porta in tour un reading tratto dai suoi scritti musicato dalle note del basso elettrico di Antonio Aprile.Ama le frittelle, le patate fritte e gli involtini primavera ma non li mangia mai sostituendoli con tisane, yogurt con lo 0,1 di grassi e decotti di verdure a basso indice glicemico.Co-fondatrice dellagenzia Adexo, ha curato lUfficio Stampa e la comunicazione per diversi eventi di portata nazionale e internazionale.I suoi scritti affrontano sempre temi di disagio e malessere sociale ma si esclude una correlazione con la sue scelte alimentari. Katia la decima vincitrice di questa speciale sezione di Racconti nella Rete.In precedenza sono stati realizzati i cortometraggi tratti dai soggetti di Giuseppe Sanalitro, Alessandro Russo, Roberto Ricci, Delia Mazzocchi, Matteo Agamennone, Marco Moroni, Alex Creazzi, Giorgio Marconi e Donatella Mascia.