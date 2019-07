PREMIO CINEMATOGRAFICO DELLE NAZIONI 13 - Il 21 luglio a Taormina

Martina Stella



Il prossimo 21 luglio 2019 al Teatro Antico di Taormina verr consegnato il, il riconoscimento ideato da Gian Luigi Rondi che, grazie ad EvenTao di Michel Curatolo presidente Nation Award ed Agnus Dei di Tiziana Rocca torna a premiare ospiti deccezione, rendendo omaggio al grande critico cinematografico scomparso due anni fa.Dopo la trascorsa edizione, il cui tema portante stato il femminicidio e le violenze di genere, la kermesse di questanno sar caratterizzata da un tema altrettanto sensibile ed attuale: la salvaguardia e la tutela dellambiente, ilinfatti sar ad opera dipresieduta dal Prof. Vincenzo Pepee dal supporto istituzionale del Senatore Urania Papatheu, membro della commissione ambiente al Senato della Repubblica, con il Patrocinio delParlamento Europeo e dellaRegione Sicilia.In tal senso, verr organizzata nelle date 20 e 21 una due giorni convegnistica di spessore internazionale sulle tematiche di sostenibilit ambientali, facendo interagire esperti del settore, giornalisti e personaggi dello spettacolo, oltre importanti personalit delle istituzioni. In particolare verranno organizzati tre approfondimenti sui temi inerenti il territorio, il mare e lenergia. Il primo tratter Economia circolare e Sviluppo Sostenibile. Il secondo verter sullEducazione ambientale come educazione allo sviluppo sostenibile e il terzo sar incentrato sui Siti e Parchi archeologici tra tutela, identit e valorizzazione.Ilverr consegnato a Nicola Piovani, pianista, compositore e direttore d'orchestra, eccellenza artistica italiana riconosciuta in tutto il mondo. Autore di indimenticabili colonne sonore, ha lavorato con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano, vincendo il premio Oscar nel 1999 per le musiche del film "".La sera del 21 Luglio, il maestro Piovani regaler a tutto il pubblico un concerto nella magica cornice del Teatro Antico di Taormina.Questanno, proprio in occasione del ventennale del film "" di Roberto Benigni, sar consegnato ilProf.ssa Valeria Patrizia Li Vigni, moglie di Sebastiano Tusa, archeologo e assessore regionale vittima lo scorso 10 marzo della strage aerea della Ethiopian Airlines sta curando una particolare mostra con le opere dellartista Giacomo Rizzo in programma al Teatro Antico in memoria del marito, per il quale anche ilha istituito uno speciale premio intitolato alla memoria.sottolineadichiara, Presidente di a.c. Eventao e presidente di Nation Award.Il- sotto l'alto patrocinio della Presidenza del Parlamento Europeo e con il patrocinio della Citt Metropolitana di Messina e il patrocinio del Comune di Taormina - prodotto da Eventao di Michel Curatoloin collaborazione con Agnus Deidi Tiziana Roccae con la direzione artistica di Tiziana Rocca.