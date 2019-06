L'UOMO CHE COMPRO' LA LUNA - Inizia il tour estivo tra i festival e le arene

27/06/2019, 17:25

Dopo il successo in sala che ha portato "" a incassare ad oggi 590.000 mila euro con poche copie, il film di Paolo Zucca sar in tour tra i festival estivi e le arene di tutta Italia. Si completa cos un percorso distributivo che, grazie alla calorosa accoglienza del pubblico, continua tuttoggi, dopo oltre due mesi di programmazione nelle sale. Dal Flaiano Film Festival a La Valigia dellattore (nell'isola della Maddalena), dallarena Incoronata del Cinema Anteo a Milano, a quelle di Parma e di Rimini della rassegna Accadde domani e a quelle sarde, tante le citt che ospiteranno il film e il cast.", diretto da Paolo Zucca con Jacopo Cullin, Francesco Pannofino, Benito Urgu, Stefano Fresi, Lazar Ristovski e Angela Molina, prodotto da La luna, Indigo Film e Rai Cinema ed distribuito al cinema da Indigo film, grazie anche al supporto della Sardegna Film Commission.Ecco lelenco dei Festival e delle arene estive che programmeranno film nel corso dellestate 2019:26/06 PARMA - Arena Astra Rassegna Accadde Domani 2019 - presenter il film Paolo Zucca27/06 RIMINI - Cinema Tiberio - Rassegna Accadde Domani 2019 presenter il film Paolo Zucca27/06 GROTTAMMARE - Arena28/06 FAENZA - Arena Borghesi presenter il film Paolo Zucca28/06 PESCARA - Flaiano Film Festival30/06 ISCHIA - Ischia Film Festival04/07 CAPUA - Rassegna DallArena allo Schermo - presenter il film Paolo Zucca05/07 BAULADU Anfiteatro comunale07/07 GAVOI Festival letterario Isola delle storie presenter il film Paolo Zucca, Jacopo Cullin07/07 PISA Arena giardino scotto08/07 POGGIO MIRTETO Rassegna Grande cinema italiano09/07 CESENA Arena gabbiano presenter il film Paolo Zucca10/07 MODENA Time in jazz giardini ducali presenter il film Paolo Zucca10/07 MILANO Arianteo Umanitaria12/07 BUGERRU Arena presenter il film Paolo Zucca14/07 FIRENZE Arena Marte piccola15/07 DOLIANOVA Arena19/07 VARESE Giardini Estesi20 e 21/07 NAPOLI Arena ex base Nato20/07 TAVOLARA Festival di Tavolara presenter il film Paolo Zucca, Geppi Cucciari, Benito Urgu, Jacopo Cullin20/07 MILANO Incoronata (Arena Anteo)20/07 MILANO Museo Interattivo del cinema20/07 UDINE Arena giardino Loris Fortuna20/07 e 21/07 - Arena ex base Nato23/07 LA MADDALENA Festival La valigia dellattore presenter il film Paolo Zucca, Jacopo Cullin23/07 LUCCA Arena centrale25/07 BERGAMO Esterno notte25/07 CORNAREDO Il cinemambulante26/07 POSADA Cinema in piazza26/07 MONTEFIASCONE Est Film Festival presenter il film Paolo Zucca01/08 CREMONA Arena Giardini03/08 ARBATAX Arena Cala Cinema presenter il film Paolo Zucca07/08 MACOMER Festival della resilienza presenter il film Paolo Zucca08/08 MILIS Cinema in piazza presenter il film Paolo Zucca08/08 PALMAS SUERGIU Cinema in piazza12/08 LIVORNO Sguardi in fortezza13/08 GERGEI - Arena15/08 ARDAULI Cinema in piazza presenter il film Paolo Zucca17/08 DESULO Cinema in piazza presenter il film Paolo Zucca, Benito Urgu22/08 MANTOVA Arena28/08 CAMPITELLO Arena