LA GUERRA E' FINITA - Serie tv targata Palomar

Michele Soavi



26/05/2019, 17:27

Caterina Sabato



Dopo il recente successo della fiction "" su Rai1 il registaritorna dietro la macchina da presa per "" interpretata daLa serie tv dovrebbe andare in onda in otto puntate sulla RAI all'inizio del 2020. Una storia che parla del ritorno alla normalit di un gruppo di ragazzi e ragazze che ha vissuto gli orrori dei lager e che tenta con fatica di ricostruirsi una vita. Le riprese dureranno quattro mesi e si svolgeranno soprattutto a"Ci piace molto raccontare attraverso gli occhi degli adolescenti e dei bambini" ha spiegato Nicola Serra, l'abbiamo fatto con "Braccialetti Rossi" e in tutt'altra declinazione con il film "La paranza dei bambini", in concorso al Festival di Berlino quest'anno, e lo stiamo facendo oggi raccontando un periodo molto difficile per dei ragazzi nell'immediato dopoguerra".