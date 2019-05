MADE IN SARDEGNA - l'11 e il 12 maggio al Cinema La Compagnia di Firenze.

09/05/2019, 14:51

Torna a Firenze l'appuntamento con il cinema che racconta le tradizioni, la storia e l'attualit sarde: rassegna, che si terr l'11 e il 12 maggio 2019 al cinema La Compagnia di Firenze.In programma 4 film, una selezione di titoli che raccontano al meglio le eccellenze di un'isola e di una regione, ricca di paesaggi e storie ancora da scoprire. L'iniziativa proposta a Firenze da Acsit (Associazione culturale Sardi in Toscana), insieme alla Sardegna Film Commission.Si comincia Sabato 11 maggio alle 19.00, con il film di Fabrizio Galatea, Sa Femina Accabadora, racconto del regista torinese di un'antica pratica di eutanasia ante litteram, praticata da una donna la Femina Accabadora in Sardegna, nelle case dei moribondi, fino agli anni '60 del secolo scorso.Alle ore 21.00, Diario di tonnara, di Giovanni Zoppeddu, documenta la vita dei tonnari in Sardegna, descrivendone il duro lavoro, le tradizioni, i riti pagani, le leggi, le figure di spicco che governano le prassi di una pesca dalla quale dipende la sopravvivenza di un'intera comunit. Il documentario stato realizzato con immagini di repertorio dell'Istituto Luce e con riprese della pratica delle tonnare oggi.Domenica 12 maggio, alle 19.00, la seconda giornata della rassegna inizia con il film Il clan dei ricciai, di Pietro Mereu, che racconta di un'altra pesca tradizionale sarda, quella dei ricci di mare. A condurla, un gruppo di ex galeotti, che grazie alla pesca dei ricci trova unoccasione di riscatto personale e sociale, contribuendo a mantenere viva una tradizione che rischierebbe altrimenti di scomparire.Alle ore 21.00 di domenica 12, chiude la due giorni della rassegna Made in Sardegna, il film Ovunque proteggimi, di Bonifacio Angius. Il film segue le vicende di Alessandro, un cinquantenne sardo, cantante di musica folk, che si perso tra i fumi dell'alcool e del gioco. Insieme ad una ragazza, Francesca, comincer un percorso, una terapia 'fai da te', on the road, in lungo e in largo per la Sardegna, che lo porter a ritrovare s stesso.