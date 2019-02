SEI GRADI DI SEPARAZIONE - Quando la cultura racconta il cinema

26/02/2019, 08:51

In unepoca social, di frenetico scambio di immagini, link, streaming e serie tv, uscire di casa e rivedere - o vedere per la prima volta - grandi classici del cinema e pellicole italiane e internazionali, scelti da tre ospiti deccezione provenienti dal mondo della cultura, un atto rivoluzionario. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli promuove il ciclo, a cura dello studioso e critico Federico Rossin: tre weekend di cinema 2 e 3 marzo, 30 e 31 marzo, 11 e 12 maggio in viale Pasubio 5 a Milano - insieme a Goffredo Fofi, Carlo Sini e Stefano Bartezzaghi per raccontare i film che hanno fatto parte della loro vita.Tre profili di spicco del mondo giornalistico, filosofico e letterario portano in scena il proprio giardino segreto, fatto di memorie, gusti e primi amori, e riscoprono quattro pellicole e capolavori da rivedere insieme al pubblico: dadi Louis Malle adi Stanley Kubrick; dadi Luis Buuel adi Luchino Visconti, da Rashomon di Akira Kurosawa adi Michelangelo Antonioni.Non un racconto accademico o professorale, ma uno scambio con il pubblico in due giornate per un march aux puces, dove film apparentemente diversi si ritrovano mescolati per una visione collettiva insieme a chi li ama follemente, chi li ha scelti e chi ancora non li conosce. Se i vissuti dei tre ospiti diventano il filtro per parlare di cinema, i film diventano gli specchi per narrare le differenti personalit del mondo della cultura.Sabato 2 marzo, ore 20.00 domenica 3 marzo, ore 18.00Un weekend attraverso quattro film cardine degli anni 50, capolavori che hanno segnato la storia del cinema per la loro innovativit, scelti dal critico cinematografico Goffredo Fofi per il legame che hanno con il suo percorso personale e professionale.Il 2 marzo, dopo unintroduzione di Federico Rossin insieme a Goffredo Fofi verranno proiettati i primi due film:, di Luis Buuel, premio Miglior Regia al Festival di Cannes 1951, la difficile e tormentata storia di una gang di ragazzi nelle favelas di Citt del Messico ed, di Roberto Rossellini, Premio Internazionale della Giuria al Festival di Venezia del 1952 e Nastro d'Argento come migliore attrice protagonista a Ingrid Bergman, la storia di una madre borghese che dopo la morte del figlio sceglie di dedicarsi ai poveri e alle persone in difficolt, venendo esclusa dalla societ da cui proviene.Il 3 marzo invece le proiezioni de, di Pietro Germi, Orso d'argento per il miglior film drammatico al Festival di Berlino del 1951, il lungo viaggio di un gruppo di contadini e lavoratori siciliani alla ricerca di un futuro migliore in Francia; e, di Akira Kurosawa, Leone dOro al Festival di Venezia del 1951 e Premio Oscar come miglior film straniero del 1952, una parabola sul relativismo della verit e su come un singolo avvenimento possa avere mille volti.