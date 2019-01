IL DELITTO MATTARELLA - Aurelio Grimaldi a febbraio sul set

Aurelio Grimaldi



Inizier, il 4 febbraio prossimo, a Palermo la pre-produzione del filmper la regia di, co-prodotto da Cine 1 Italia e Arancia Cinema; con la partecipazione in qualit dinvestitore esterno della societ Edilizia Acrobatica Spa. Le riprese avranno inizio il 25 febbraio, con un ricco cast siciliano composto da: Leo Gullotta, Nino Frassica, Tuccio Musumeci, Pino Caruso, Pippo Pattavina, Toni Sperandeo, Donatella Finocchiaro, Lucia Sardo e Guia Jelo. Un vero e proprio tributo alla memoria di Piersanti Mattarella da parte degli attori siciliani coinvolti nel progetto.da anni raccoglie materiali sul caso-Mattarella. Dopo lelezione del fratello Sergio al Quirinale ha scritto una sceneggiatura densa di fatti e documenti, con l'intento di combattere l'oblio in cui caduta la vicenda. Tra i personaggi le prime due cariche dello Stato, Sergio Mattarella e l'allora Presidente del Senato Pietro Grasso, che quel 6 gennaio 1980 era un giovane PM di turno e quindi titolare di inizio indagini sullomicidio. Circondati da politici poi pluricondannati (Ciancimino), uccisi dalla mafia per non aver rispettato i patti (Lima), suicidi per sensi di colpa (Nicoletti), condannati ma prescritti (Andreotti) e boss mafiosi come Stefano Bontade e poi Tot Riina, che ne prese il posto col sangue, dando inizio al predominio dei Corleonesi." sottolinea Grimaldi - "Il Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella fu ucciso a Palermo, nella centralissima Via Libert, il 6 gennaio 1980. Secondo la vedova, Irma Chiazzese, il killer fu il terrorista di destra Valerio Fioravanti, da lei ripetutamente riconosciuto. Secondo il Giudice Istruttore, Giovanni Falcone, Mattarella fu ucciso da neofascisti per uno scambio di servizi tra Cosa Nostra, Banda della Magliana (che trattava col capomafia Pippo Cal il riciclaggio dei soldi mafiosi) e i NAR di Fioravanti, interessati a far evadere, con laiuto della mafia, il leader Concutelli, provvisoriamente rinchiuso nel carcere Ucciardone di Palermo. Ma Mattarella aveva avviato in Sicilia una giunta bianco-rossa con lappoggio del PCI, in anticipo sulla Solidariet Nazionale del suo maestro Aldo Moro, con Berlinguer. I principali avversari politici di Mattarella furono i suoi compagni di partito: Lima, Ciancimino, Gioia e Nicoletti. Secondo Giovanni Falcone non erano state trovate prove di una loro diretta responsabilit nellomicidio-Mattarella. Ma il processo-Andreotti (con lex-premier democristiano dichiarato colpevole di associazione mafiosa fino al 1980, ma prescritto) ha comprovato, come scritto in sentenza sia di 1 grado, che di 2 grado, che di Cassazione, che Andreotti incontr il boss Stefano Bontade subito prima dellomicidio Mattarella, venendo a conoscenza che Cosa Nostra intendeva eliminare quello scomodo politico onesto, ma non fece nulla per proteggere il compagno di partito.