CINEMA DI FRONTIERA XVIII - Cordoglio per la scomparsa di Sebastiano Gesù

Festival Internazionale del Cinema di Frontiera



02/07/2018, 16:01

Apprendiamo con profonda commozione la notizia della scomparsa di Sebastiano Ges. Il direttore artistico, Nello Correale, e tutto lo staff organizzativo del Festival internazionale del Cinema di Frontiera di Marzamemi si stringono attorno a Rosa e a tutta la famiglia di Sebastiano, vicedirettore artistico sin dalla nascita del Festival.Sebastiano Ges stato e rimane una delle figure pi significative nellambito della critica cinematografica siciliana e nazionale. Uomo di profonda cultura, ha messo la sua passione e i suoi studi a disposizione della sua Sicilia e dei suoi tanti studenti, diventando vero e proprio punto di riferimento per il settore. Esprimiamo profondo cordoglio per la grave perdita che lascer una ferita indelebile non solo per la sua famiglia e per il Festival di Marzamemi, ma per lintero ambiente culturale siciliano.