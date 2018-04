C'ERA UNA VOLTA LA TERRA - Quando eravamo contadini

"C'era una volta la Terra" di Jovine e Mariotti



10/04/2018, 08:22

Il film riporta alla luce della contemporaneità la terra e la vita agreste di un tempo. Girato completamente in Molise, "" è dedicato alla figura di, giornalista e romanziere italiano.Prendendo gli articoli che l’intellettuale scrisse tra gli anni durante la prima metà del secolo scorso, i due registi concepiscono un’opera dove laprende i panni del Caronte per condurre gli spettatori nel mondo contadino, con i suoi ritmi, con le sue riflessioni.Il lavoro di(nipote di Francesco) è l'esito di una lunga ricerca sul territorio: dopo tante traversie finanziarie, è stato totalmente prodotto dai due autori e ora è finalmente concluso, rendendo omaggio a Roberto Jovine, prematuramente scomparso e poco celebrato.Dalla questione meridionale alle lotte contadine, l’opera attraversa quasi cent’anni di memoria del sud fino ad arrivare alla contemporaneità. Il film ripercorre le stagioni e i suoi cicli, svela abusi e dissesti e parla dei diritti dei nuovi braccianti e dei doveri verso l’ambiente. Inoltre "" tiene in vita antiche superstizioni contadine e ironizza su quanto in fondo non siamo poi così cambiati.Un documentario semplice, dove la voce narrante detta i ritmi delle immagini e dove le immagini prendono potere quando si avvalgono di tempi più lenti e poetici e con la musica che fa da sfondo., che ha raccontato anni fa la vita contadina con lo scrupolo dell’antropologo e l’empatia del poeta, giunge a noi spettatori con la stessa forza di un tempo, invitandoci a rispettare chi ha fatto una promessa nei confronti della terra.