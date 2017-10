CINEMA ITALIANO VILLERUPT 40 - Cristina Comencini presidente della Giuria

Cristina Comencini



24/10/2017, 15:43

Sarà, presidente della Giuria, a pronunciare la sera di venerdi 27 la formula di rito “”. Insieme agli altri 3 colleghi francesi membri della giuria, la cineasta italiana valuterà il film meritevole della scultura del granè il tema scelto quest’anno. Il titolo risuona decisamente come slogan ottimistico col quale il festival di Villerupt vuole salutare il cinema italiano, quasi un esorcisma per reagire a certi periodi di ristagno che hanno segnato le più recenti stagioni. Ecco allora la galleria speciale di una ”” quella che nelle più importanti manifestazioni internazionali ha conquistato il podio dei massimi riconoscimenti. Un arco di quarant’anni così come 40 sono gli anni del festival di Villerupt. E’ questa l’idea originale che prende l’avvio da "" dei Fratelli Taviani, Palma d’oro a Cannes 1977, per arrivare a "" con l’Orso d’oro di Berlino 2016. In mezzo scorrono altri 11 titoli come "", "", "", "", "", "", "", "", "", "" e "".Sono i Direttoria rimarcare che “”.Sono oltre(compreso il candidato per l’Italia all’Oscar "" di Jonas Carpignano),, l’(compreso il più recente "", ancora inedito) eLa rassegna si apre Venerdi 27 con "" di Roan Johson e si chiude il 12 novembre con il nuovo film dei Fratelli Taviani "".