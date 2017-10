ALICE NELLA CITTA' XV - In esclusiva le prime scene de "Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione"

Galatea Bellugi e Ludovico Girardello



A pochi mesi dall’uscita de “”, verranno presentate al pubblico di Alice il 31 ottobre 2017 le prime scene in esclusiva del secondo capitolo della saga diretta dal Premio Oscar Gabriele Salvatores. A introdurle i due giovani protagonisti, Ludovico Girardello (il ragazzo invisibile) e Galatea Bellugi (la sorella gemella, Natasha), e il responsabile degli effetti visivi, Victor Perez che saranno anche protagonisti nel pomeriggio alle ore 16 a casa alice di una masterclass con I ragazzi del ciclo stand up for creativity dedicata agli effetti speciali del film.” sarà in sala dal 4 gennaio 2018. Nel cast del sequel de Il ragazzo invisibile Ludovico Girardello, Ksenia Rappoport, Galatea Bellugi, Noa Zatta, Ivan Franek e Valeria Golino.Il film, scritto da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission e uscirà in sala con 01 Distribution il 4 gennaio 2018.