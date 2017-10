FUORINORMA - Un cinema diverso ed "espanso"

Valeria Golino in "Per Amor Vostro" primo film di Fuorinorma



13/10/2017, 16:07

La Redazione



Un gruppo di autori -- che si augurano di "diventare movimento"." vuole essere un "Festival espanso" proposto e coordinato daassieme alle sale, le istituzioni (hanno già dato il loro patrocinio la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, dove tutto nacque, il Centro Sperimentale di Cinematografia, il Comune di Roma/Casa del Cinema e Macro, Cinecittà-Istituto Luce, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) e gli studiosi che sin da ora lo hanno condiviso o che vi aderiranno.Per: "Questo progetto nasce dalla consapevolezza che negli ultimi anni si è manifestata in Italia una tendenza neosperimentale, sia nel cinema di finzione che in quello documentario, verso un rinnovamento delle forme espressive che finalmente allinea il cinema italiano con le ricerche più avanzate in campo mondiale. Nello stesso tempo sono nate a Roma e in tutta Italia sale alternative interessate a proiettare opere spesso emarginate dal sistema industriale. Abbiamo quindi pensato di promuovere una selezione ragionata di queste opere, troppo spesso poco viste, riunendo (per ora) alcune sale romane e proponendo loro di proiettarle sotto l'etichetta proposta".Il festival debutterà il 26 ottobre all'Off/Off Theatre in via Giulia a Roma con il film "" di. Dal 6 novembre proseguirà in altre sale indipendenti romane: dapprima con i primi 20 film, successivamente con gli altri. Queste le sale romane che hanno condiviso il progetto: Off/Off Theatre (che presenterà per primo tutti i primi 20 film a cominciare dal 26 ottobre, da martedì a sabato di ogni settimana alle ore 17), Apollo 11, Azzurro Scipioni, Biblioteche di Roma (7 sale), La Camera Verde, Casa del Cinema, Cinema dei Piccoli, Detour, Kino, Macro, Palladium, Teatro dei Dioscuri, Teatro Tor Bella Monaca, Trevi.Ciascuna sala presenterà circa 6 film a scelta in modo che ogni film abbia almeno 6 passaggi.