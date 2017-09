Note di regia di "Senza Fiato"

Una scena del film "Senza Fiato"





Il progetto di questo film nasce dalla precisa esigenza di ambientarennel territorio ndella provincia di Caserta una storia diversa dalle solite vicende di camorra e malavita che negli ultimi tempi hanno trovato ribalta mediatica. Raccontare quindi una provincia non solo devastata dalla delinquenza e dai "fuochi" inquinanti ma anche popolata da storie di vita quotidiana in cui i personaggi vivono storie comuni a tuttigli altri cittadini del mondo.SENZA FIATO è, appunto, una storia di persone comuni che si confrontano con le loro debolezze e le sconfitte subitenel corso di una vita minatadalla crisi e dal mal governo che negli ultimi 25 anni ha caratterizzato ilnostro Paese.Il progetto propone e si propone come puntodi vista su un territorio ricco di risorse e professionalità che hanno tutte le potenzialità per diventare punto di riferimento per l'industria del cinema edella fiction, oggi sempre di più alla ricerca di nuovi scenari e contesti ne quali ambientare storie e serie televisive.Il film, prodottodauna società campana, si avvaledi maestranze e tecnici per la maggior parte legati al territoriodellaprovinciadi Caserta, è ambientato tra Capua, Santa Maria Capua Vetere e Caserta e la maggior parte degli interpreti appartiene a questo territorio.SENZA FIATO, grazie al cast di prim’ordine che ha accettato di prendervi parte, vuole affermare la suapresenzapresso i maggiori Festival cinematografici del nostro Paese e Europei e, come giádetto ai Sindacidei comuni interessatidalle riprese, potrebbe diventare occasione di promozione per il territorio e le imprese che sonopresenti sullo stesso.Vogliamo ringraziare fin da ora tutti coloro che sosterranno ilprogetto cinematografico SENZA FIATO, sottolineando come la cultura e il territorio, in un momento così difficile tanto per la nostra Provincia che per tutto il Paese, possono rappresentare un ottimo veicolo per creare nuove possibilitá di fare impresa e rilanciare il territorio casertano.