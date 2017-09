IL GIOIELLINO - Su Rai Storia in 24 settembre per il ciclo "Binario Cinema"

Una scena del film "Il Gioiellino"



La crisi industriale e finanziaria che ad inizio millennio ha colpito migliaia di lavoratori e di risparmiatori raccontata attraverso la parabola di un’azienda agro-alimentare della provincia italiana, che, dopo aver conquistato i mercati internazionali, finisce in rovina per le manovre fraudolente dei suoi azionisti ed amministratori. La racconta il film “” di Andrea Molaioli che Rai Cultura propone domenica 24 settembre 2017 alle 21.10 per “”. Tra gli interpreti Toni Servillo, Remo Girone, Sarah Felberbaum, Lino Guanciale, Fausto Maria Sciarappa.La vicenda, chiaramente ispirata al caso Parmalat, chiama in causa più in generale la pochezza etica prima ancora che l’impreparazione manageriale di un certo ceto imprenditoriale italiano, ma non solo. Un ceto che, considerato fino al giorno prima della catastrofe un modello vincente da seguire, in realtà, pur di arricchirsi in poco tempo e di continuare a farlo senza alcun limite, ha considerato più che normale e lecito servirsi di ogni mezzo a sua disposizione.