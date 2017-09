SOTTO IL SEGNO DELLA VITTORIA - Terminate le riprese del film di Modestino Di Nenna

Una scena dal set di "Sotto il Segno della Vittoria"



Nuova scommessa cinematografica dell’Associazione Irpina “Noi con Loro” con il film Sociale dal titolo “”. Quest’anno “Noi con Loro” nella produzione dell’opera cinematografica è stata affiancata dall’imprenditore Emanuele Di Dio titolare della Machine Tools, dall’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, dal Comune di Formia e quello di Picinisco (Fr).Il Presidente dell’Associazione nonchè produttore esecutivo del progetto, la Signora, ha nuovamente affidato il soggetto e la regia a, che negli anni, dopo aver creduto nel suo filone cinematografico è riuscito a far diventare attori e successivamente delle star i ragazzi diversamente abili protagonisti dei suoi film.La sceneggiatura scritta da Crescenzo Fabrizio e Modestino Di Nenna, racconta la storia di un ragazzo diversamente abile, Romolo Abis, che ha la straordinaria capacità della velocità. Abis grazie alla sua dote riesce a raggiungere traguardi straordinari sulla specialità dei cento metri piani, abbattendo il muro della diversità nello sport.Una storia straordinaria che vede tra i protagonisti attori di fama internazionale come. La star Hollywoodiana, dopo aver letto il soggetto e la sceneggiatura del film a creduto fermamente nel progetto e ha deciso di organizzare nella città di Los Angeles una proiezione evento dell’opera filmica diretta daNel cast ancora nomi altisonanti del cinema italiano comee il trio comico de “”. A fare la differenza nella nuova opera cinematografica di “Noi con Loro” sono come sempre gli attori diversamente abili che dopo aver regalato sorrisi nel film commedia “i”, dovranno emozionare il pubblico con “”.Anche le locations selezionate dal regista affiancato dal suo staff hanno dato una marcia in più al film, le scene sono state girate nelle località di: Formia, Centro Preparazione Olimpica, Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Picinisco (Fr), Nusco (Av), Ariano Irpino (Av), Mercogliano (Av), Avellino e Tolentino (Mc).Gli attori diversamente abili voleranno sotto "" anche all’estero, si perché il film sarà distribuito in molti paesi della comunità europea e negli Stati Uniti.