VENEZIA 74 - Il commento di Paolo Del Brocco e Nicola Claudio di Rai Cinema

Charlotte Rampling in "Hannah"



09/09/2017, 21:00

Rai Cinema ha partecipato quest'anno allacon ventisei titoli, tra film, documentari e cortometraggi distribuiti nelle varie sezioni del Festival e fuori dal programma ufficiale.La quantità e la qualità della presenza dei film coprodotti da Rai Cinema confermano la centralità del servizio pubblico nella produzione culturale e industriale cinematografica." di, nel Concorso ufficiale, è stato premiato con la. Il film, prodotto da Partner Media Investment con Rai Cinema, è una coproduzione Italia-Belgio-Francia.A “” di, che ha aperto in, il riconoscimento come. Il film è una coproduzione Italia-Belgio, prodotto da Vivo Film con Rai Cinema." - commenta l’amministratore delegato di Rai Cinema- "”." – aggiunge, presidente di Rai Cinema – "”.Parallelamente ai riconoscimenti ufficiali della, numerosissimi sono i premi collaterali assegnati in questi giorni tra cui: ilad "" dei Manetti Bros., che ha avuto anche un riconoscimento a tutto il cast; premiata inoltre la colonna sonora di Pivio & Aldo De Scalzi con ilsono stati assegnati a "" e "" per l’operazione produttiva oltre che per la qualità artistica; il premio Fedic (Federazione italiana dei Cineclub) a Edoardo Winspeare per “” e a Susanna Nicchiarelli per “". Ad Ai Weiwei ilper la sua opera "", assegnato da una giuria di giovani studenti, la stessa che ha premiato "" di Paolo Virzì con il