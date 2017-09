FESTA DEL CINEMA DI MARE II - Il Premio "Mauro Mancini" a "Moby Dick"

Uan scena di "Moby Dick"



09/09/2017, 15:47

È “” (Italia, 2017), il film di Nicola Sorcinelli che racconta la storia di due giovani donne – una delle quali clandestina – alla ricerca della salvezza nelle acque della Puglia, ad aggiudicarsi lai, il riconoscimento intitolato al giornalista toscano storica firma de La Nazione e marinaio appassionato, dedicato ai cortometraggi che raccontano il rapporto tra l’uomo e la navigazione. La premiazione si terrà questa sera, alle 21.00 presso il cinema Castello (via Calvino 1) di Castiglione della Pescaia (Gr), alla presenza del regista e della protagonista Kasia Smutniak, nell’ambito della(in caso di pioggia l’evento sarà spostato alla biblioteca Italo Calvino, in piazza Garibaldi).Il riconoscimento, un premio in denaro di 1000€ e una proiezione autunnale al cinema La Compagnia di Firenze, è stato assegnato da una giuria presieduta dal critico cinematografico e curatore della manifestazione Claudio Carabba e composta dal direttore del Festival dei Popoli Alberto Lastrucci, dalla direttrice del Clorofilla Film Festival Simonetta Grechi e dal direttore sportivo del Club Velico di Castiglione della Pescaia Michele Tognozzi. “" – hanno detto i giurati – "".è Bianca, madre che cerca di cambiare il proprio destino a bordo del suo vecchio peschereccio: il Moby Dick. "" – ha detto l’attrice in un’intervista – "".