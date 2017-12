VENEZIA 74 - "Joy", affrontare il proprio passato

Una scena di "Joy"



Difficile giudicare un lavoro come "", cortometraggio diretto dagirato a Torino negli spazi dell'Ex Moi, occupati da anni da persone rifugiate e migranti, senza partire dal contesto e dagli obiettivi.L'idea nasce dal lavoro di Gaglianone, della casa di produzione Zenit Arti Audiovisive e dell'associazione multietnica, un'esperienza di convergenza tra persone caratterizzate da differenti culture e provenienze geografiche: la volontÓ era quella di unire parti di fiction e parti documentarie, entrambe costruite sulla base delle vere esperienze dei protagonisti.Da una serie di workshop sono nati storia e personaggi, costruiti dal regista insieme ai suoi "attori": la vicenda narrata Ŕ quella di Joy, ragazza di seconda generazione e di famiglia mista, appassionata di danza e coinvolta al MOI da un'amica per un progetto. Una volta lý, per˛, lo scontrarsi con realtÓ cosý dure e con persone a cui non riesce a sentirsi legata (nonostante - o forse proprio a causa - del comune colore della pelle) la manderÓ in crisi. Solo un nuovo discorso con la madre, arrivata in Italia da quell'Africa che Joy, invece, non ha mai visto e non "riconosce", potrÓ cambiare le cose.Le atmosfere di partenze richiamano uno dei lavori pi¨ interessanti di Gaglianone, quel "" in cui all'attore-professore Valerio Mastandrea si affiancavano veri migranti che davanti alla camera interpretavano sia dei personaggi sia le loro vere storie.LÓ tutto funzionava meglio, in termini di resa scenica. Qui i protagonisti sono meno efficaci quando sono chiamati a recitare (l'assenza di una guida, di un partner comesi fa sentire), rendendo l'operazione interessante e ammirevole ma anche meno coinvolgente di quanto potrebbe.