LA TOP 100 DEGLI ITALIANI AL BOX OFFICE - Stravince Checco Zalone

03/01/2017, 23:54

Antonio Capellupo



A leggere le cifre fornite da Cinetel ci sarebbe da rallegrarsi, e anche molto.Dall'1 gennaio al 31 dicembre del 2016 si è passati dai circa 130 milioni di incasso e 21 milioni di spettatori dell'anno precedente ai circa 180 milioni di botteghino e 28 milioni di presenze di quello appena terminato. Quando però poi ti accorgi che il solo "" di Gennaro Nunziante ha incassato la cifra record di € 65.365.655, portando in sala 9.367.977 spettatori, si ritorna con i piedi per terra.Sia chiaro, al di là delle 1500 copie con cui il film è uscito, se un italiano su sei ha scelto Checco Zalone e nel solo primo giorno di proiezione sono stati superati i 7 milioni di incasso, significa che il meccanismo è perfettamente oleato, la "maschera comica" funziona alla grande e il tutto può essere destinato ad un ulteriore incremento nel tempo. Quello che però fa venire qualche dubbio, volendo analizzare l'attuale stato del nostro cinema, è che il solo Quo Vado? rappresenta un terzo degli incassi e delle presenze di tutto il sistema italiano nel 2016.L'unico altro film capace di andare in doppia cifra negli incassi è stato "" di Paolo Genovese, Miglior Film ai David di Donatello e Ciak d'Oro, Miglior Commedia ai Nastri d'Argento e al Globo d'oro, che ha totalizzato € 17.370.302 grazie ai 2.721.043 che lo hanno scelto in sala.Anche se i numeri negli ultimi anni sembrano iniziare a calare, forse a causa della ripetitività di storie e personaggi, la commedia continua comunque a farla da padrona, e nelle prime 30 posizioni se ne possono individuare addirittura 22, da Verdone a De Sica, da Salemme alla Morante, passando per i cinepanettoni e i comici napoletani.Nella Top10 le eccezioni rispetto alla commedia hanno dei nomi e delle storie ben precise, Paolo Virzì e Giuseppe Tornatore, cui si aggiunge Gabriele Mainetti.Con il perfetto mix di dramma e umorismo, il regista livornese si è guadagnato la fiducia del pubblico che questa volta ha premiato il suo "" con € 6.190.495 e 1.002.095 presenze, mentre il premio Oscar nativo di Bagheria è un punto fermo per i "cinephile", e con "" si piazza in decima posizione con un totale di € 3.289.161 e 544.084 accessi.Ma la vera novità del 2016 è stato senza ombra di dubbio "" di Mainetti, supereroistico all'italiana che ha fatto innamorare la critica, ha fatto incetta di premi, ma ha soprattutto portato a cinema quella fascia di pubblico che la sala proprio non la conosce. All'interno dei € 5.082.495 di incasso e delle 796.357 presenze c'è un numero altissimo di giovani tra i 18 e i 35 anni, cresciuti a pane e fumetti, videogiochi, cartoni animati e serie tv, folgorati da un film che finalmente parlava il loro linguaggio.E nella stessa direzione, quella del cinema di genere, vanno altri due interessanti casi, "" di Matteo Rovere, in quindicesima posizione con € 2.237.441 e 411.610 presenze e la produzione internazionale con maestranze italiane "" di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, ventottesimo con € 1.403.139 e 249.817 accessi.La fascia che va dalla trentesima alla quarantesima posizione è invece popolata da un certo cinema d'autore che sta poco sopra al milione di incasso e ai duecentomila spettatori, vedi il "" di Marco Bellocchio e "" di Roberto Faenza. Unico documentario tra i primi 50 titoli della classifica è "" di Gianfranco Rosi, che l'Orso d'Oro per il Miglior Film a Berlino ha trainato anche in sala facendo registrare un incasso di € 981.664 e 176.222 presenze.La zona quaranta/cinquanta vale sia in termine di posizioni che di età degli autori che le popolano, da Ivan Cotroneo che ha portato il suo "" in lungo e in largo per le scuole d'Italia, totalizzando € 653.427 e 128.838 accessi a Ivano De Matteo con "", € 379.569 di incasso e 71.001 presenze, fino al "" di Kim Rossi Stuart visto da 73.520 per un totale di € 376.837.Dalla posizione numero 50 in poi tante sono le delusioni e altrettante le interessanti novità del cinema indipendente, tutte comunque sotto ai 300.000 € di guadagno e ai 50.000 spettatori. Non ha ad esempio rispettato le attese "" di Giuseppe Piccioni, cinquantunesimo con € 265.426 e 47.069 accessi, mentre al posto numero cinquantasei si va a piazzare l'indie di Marco Segato "" che ha totalizzato € 204.424 con 36.609 spettatori.Nelle ultime trenta posizioni tanto cinema documentario, spesso bello e pluripremiato, ma che evidentemente deve ancora fare molta strada prima di potersi ritagliare la fiducia degli esercenti e la conseguente possibilità di essere visto, come il David di Donatello "" di Alex Infascelli e il Premio Orizzonti a Venezia "" di Federica Di Giacomo, rispettivamente ai posti 78 e 79 della classifica con poco più di 20.000 € di incasso.Dispiace leggere il nome del maestro iraniano Amir Naderi sull'ultimo gradino della Top100 Italiana, perchè il suo "" è un'opera notevole all'interno del panorama dell'essai contemporaneo, e perchè sinceramente fa davvero strano vederlo posizionato sotto a titoli come "" di Gabriele Felici e "" di Fulvio Bruno, con tutto il rispetto per le autoproduzioni.Questa la Top100 completa stando ai dati Cinetel (TITOLO - INCASSO - PRESENZE)QUO VADO? - € 65.365.655 - 9.367.977PERFETTI SCONOSCIUTI - € 17.370.302 - 2.721.043L'ABBIAMO FATTA GROSSA - € 7.691.657 - 1.221.341LA PAZZA GIOIA - € 6.190.495 - 1.002.095POVERI MA RICCHI - € 5.271.407 - 780.635LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT - € 5.082.495 - 796.357IN GUERRA PER AMORE - € 3.873.609 - 697.558NATALE A LONDRA - DIO SALVI LA REGINA - € 3.779.919 - 572.637NON C'E' PIU' RELIGIONE - € 3.569.314 - 644.491LA CORRISPONDENZA - € 3.289.161 - 544.084UN NATALE AL SUD - € 2.971.867 - 509.883FUGA DA REUMA PARK - € 2.662.029 - 386.131SE MI LASCI NON VALE - € 2.280.716 - 380.631NON SI RUBA A CASA DEI LADRI - € 2.268.475 - 429.941VELOCE COME IL VENTO - € 2.237.441 - 411.610LA CENA DI NATALE - € 2.193.266 - 373.535TIRAMISU' - € 2.094.562 - 331.285QUALCOSA DI NUOVO - € 2.070.863 - 335.420COME DIVENTARE GRANDI NONOSTANTE I GENITORI - € 1.974.568 - 314.086FOREVER YOUNG - € 1.777.960 - 289.969ASSOLO - € 1.708.750 - 270.254CHE VUOI CHE SIA - € 1.697.917 - 328.560VITA, CUORE, BATTITO - € 1.678.103 - 290.071L'ESTATE ADDOSSO - € 1.598.309 - 303.657UN PAESE QUASI PERFETTO - € 1.549.688 - 253.412LE CONFESSIONI - € 1.506.545 - 247.227TROPPO NAPOLETANO - € 1.500.262 - 282.018MINE - € 1.403.139 - 249.817I BABYSITTER - € 1.373.756 - 243.685FAI BEI SOGNI - € 1.317.550 - 219.854QUEL BRAVO RAGAZZO - € 1.306.340 - 208.945LA VERITA' STA IN CIELO - € 1.227.732 - 234.026ESCOBAR - € 1.192.495 - 201.202AL POSTO TUO - € 1.146.602 - 204.172NEMICHE PER LA PELLE - € 986.596 - 172.185FUOCOAMMARE - € 981.664 - 176.222MIAMI BEACH - € 782.572 - 120.577CIAO BROTHER - € 771.297 - 190.766ZETA: UNA STORIA HIP-HOP - € 715.206 - 106.1687 MINUTI - € 668.056 - 128.958UN BACIO - € 653.427 - 128.838ONDA SU ONDA - € 639.599 - 106.389PRIMA DI LUNEDI' - € 565.617 - 104.604THE PILLS: SEMPRE MEGLIO CHE LAVORARE - € 557.273 - 83.201LA COPPIA DEI CAMPIONI - € 413.205 - 66.033ON AIR: STORIA DI UN SUCCESSO - € 394.440 - 59.127LA VITA POSSIBILE - € 379.569 - 71.001TOMMASO - € 376.837 - 73.520INDIVISIBILI - € 369.068 - 67.813PIUMA - € 351.957 - 58.641QUESTI GIORNI - € 265.426 - 47.069MY FATHER JACK - € 262.873 - 52.170FIORE - € 261.811 - 45.880MI RIFACCIO IL TRULLO - € 210.660 - 37.212COME SALTANO I PESCI - € 205.784 - 39.738LA PELLE DELL'ORSO - € 204.424 - 36.609PERICLE IL NERO - € 170.787 - 29.417MILIONARI - € 160.478 - 27.717BIANCO DI BABBUDOIU - € 144.617 - 22.504USTICA - € 120.557 - 19.419GROTTO - € 113.158 - 18.697LA STOFFA DEI SOGNI - € 104.613 - 18.260L'UNIVERSALE - € 76.857 - 13.081FRAULEIN: UNA FIABA D'INVERNO - € 41.876 - 6.764LA RAGAZZA DEL MONDO - € 40.263 - 8.453L'ULTIMA SPIAGGIA - € 36.551 - 6.983UNLEARNING - € 36.543 - 7.116LA BUONA USCITA - € 36.053 - 5.991CON TUTTO L'AMORE CHE HO - € 32.523 - 6.338ANTONIA - € 31.393 - 5.668I VOLTI DELLA VIA FRANCIGENA - € 30.991 - 5.830IL RAGAZZO DELLA GIUDECCA - € 30.530 - 5.022ABBRACCIALO PER ME - € 28.946 - 5.433INFERNET - € 27.031 - 4.226SECONDA PRIMAVERA - € 24.796 - 4.933IL MINISTRO - € 24.067 - 4.406L'ETA' D'ORO - € 23.400 - 4.400S IS FOR STANLEY - € 21.687 - 3.581LIBERAMI - € 21.135 - 4.184IL PIU' GRANDE SOGNO - € 18.930 - 2.840SENZA LASCIARE TRACCIA - € 18.581 - 3.395NESSUNO MI TROVERA': MAJORANA MEMORANDUM - € 18.345 - 3.505ATTESA E CAMBIAMENTI - € 18.226 - 3.018LA LEGGENDA DI BOB WIND - € 15.151 - 2.774DUE EURO L'ORA - € 15.042 - 2.446OSCAR - € 14.638 - 3.495SPIRA MIRABILIS - € 13.854 - 2.627LI SORDI FA JI L'ACQUA PER NENZU' - € 12.989 - 1.856BELLI DI PAPA' - € 12.638 - 3.975PORNO & LIBERTA' - € 12.482 - 2.342I CORMORANI - € 12.452 - 2.182TRE GIORNI DOPO - € 12.277 - 2.033I RICORDI DEL FIUME - € 11.912 - 2.392NAPLES '44 - € 11.792 - 2.165IN BICI SENZA SELLA - € 11.504 - 2.035CALCOLO INFINITESIMALE - € 11.338 - 2.321...COME UNA ROSA NELL'ARMADIO - € 10.297 - 1.734LA SINDROME DI ANTONIO - € 9.976 - 1.572GRAMSCI 44 - € 9.649 - 2.157MONTE - € 9.490 - 1.743