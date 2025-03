NOIR IN FESTIVAL 34 - Consegnato a Joyce

Carol Oates il Raymond Chandler Award

Un’autentica folla di appassionati ha preso d’assedio ieri sera il Teatro Franco Parenti a Milano per celebrare l’inimitabile scrittura di, premiata alcon il. Il momento tradizionalmente più alto del Noir, organizzato quest’anno in collaborazione con La Milanesiana, è stato aperto ieri sera da Elisabetta Sgarbi (anche editrice con La nave di Teseo delle opere di Oates e del suo romanzo più recente, “Macellaio”) ricordando l’ormai storica amicizia con i direttori del festival, Marina Fabbri e Giorgio Gosetti, e la fedeltà ad un’autrice così prolifica che il suo “respiro creativo” mette sempre a dura prova il “respiro” dell’editore.A consegnare il premio (la perfetta riproduzione di una moneta storica, il Doblone Brasher descritto da Raymond Chandler nel suo romanzo “Finestra sul vuoto”) è stato l’assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchimentreha ricordato la sua affinità ideale e artistica con i temi di un grande narratore noir come Graham Greene a cui fu attribuito nel 1988 il primo Raymond Chandler Award."e - dicono- "".Questa la motivazione del riconoscimento che riassume l’intenso legame tra la scrittura della più grande scrittrice americana vivente e il senso profondo del genere noir.”.Il critico e scrittore Antonio Monda ha poi avviato un intenso dialogo con la protagonista della serata che non si è limitato alle inquietanti atmosfere di “Macellaio”, spaziando invece sull’attualità politica, sul doloroso mestiere della scrittura, sul valore del noir come specchio in cui riflettere il disagio e le contraddizioni della società. Al termine una fila interminabile di lettori e lettrici ha impegnatonella firma delle copie del suo libro e in un pur breve momento di incontro ravvicinato con la “Signora in nero”, presentatasi a teatro con un elegante cappello di tulle a schermare il suo sguardo, dritto e severo con cui legge nel profondo le ombre dei suoi personaggi.06/12/2024, 16:05