21/11/2024, 09:46

saranno insieme al Torino Film Festival per presentare una pietra miliare della loro carriera,di Mario Monicelli, per cui hanno condiviso il set cinquant’anni fa e che ha regalato loro un enorme successo.Prima della proiezione, ai due divi indiscussi del cinema italiano sarà consegnata la “Stella della Mole”.Una serata a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - presieduta da Allegra Agnelli - per sostenere le attività di cura e ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo – IRCCS, a cui Il Torino Film Festival devolverà l’intero incasso dell’evento.L’appuntamento è per martedì 26 novembre alle 18.00 al Cinema Romano.Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT.