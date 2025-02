ROSARNO FILM FESTIVAL 3 - Dal 15 novembre al 16 dicembre

Torna per il terzo anno consecutivo il “". La manifestazione si terrà dal 15 novembre al 16 dicembre 2024 in vari comuni calabresi e in altre regioni italiane." - spiegano i promotori - "".L'inaugurazione della rassegna si terrà il 15 novembre a Palmi con il concerto spettacolo del Duo De André, composto da Andrea Filippi e Matilde Schiavon, presso il Teatro Nicola Antonio Monfroce.Il 16 novembre, a Cinquefrondi, ci sarà la proiezione del film "" di Matteo Garrone presso la Casa delle Associazioni "Vittorio Arrigoni", alla presenza dell'attore protagonista Mamadou Kouassi. Il 22 novembre all'Auditorium di Rosarno verrà proiettato "" di Milad Tangshir.Il 23 novembre, a partire dalle ore 15:30 si svolgerà la proiezione dei corti in concorso, con una giuria composta da studenti e lavoratori braccianti. Otto cortometraggi che affronteranno temi come la libertà di movimento e la lotta allo sfruttamento dei lavoratori migranti. Gli istituti scolastici coinvolti nella giuria che valuterà le pellicole sono il Liceo Classico Bruno Vinci di Nicotera, l'Istituto di istruzione superiore Einaudi Alvaro di Palmi e l'Istituto d'Istruzione Superiore R. Piria - Liceo Scientifico di Rosarno. L’evento si concluderà con la proiezione fuori concorso di “Channel 16” di Chiara Towne e la proclamazione dei vincitori.Sempre il 23 novembre, alle 21:30 a San Ferdinando è in programma un’iniziativa del progetto "Campagne Aperte" con una cena africana e il concerto del gruppo senegalese Moussa Ndao Ensemble e di Valentino Santagati, musicista e ricercatore di musica popolare.Il 24 novembre il festival renderà omaggio a Norina Ventre, conosciuta come "Mamma Africa", con un evento commemorativo a San Ferdinando, durante il quale verrà messo a dimora un albero in sua memoria. Infine, il 14 dicembre a San Ferdinando, presso l’ostello Dambe So, verrà proiettato "" di Mustafa Akkad (1980).Dieci altri eventi saranno poi ospitati in diverse città italiane, nell’ambito della rassegna “”. Il 20 novembre a Camini (RC) ci sarà la proiezione del film "" di Enrico Paolantonio presso la Scuola Primaria.Il 22 novembre al cinema-teatro Elios di Carmagnola (TO) si terrà lo spettacolo teatrale "" della compagnia Contro Tempo Teatro di Bolzano, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.Il 26 novembre a Cisliano (MI) verranno presentati i corti di "" e il libro "" della giornalista Sara Manisera. Il 28 novembre a Carignano (TO) ci sarà la presentazione del libro "" di Rosita Rijtano.A Santorso (VI), il 29 novembre, verrà proiettato "" di Alain UghettoMartedì 3 dicembre a Villar Perosa (TO) ci sarà la proiezione del film "" di Enrico Paolantonio.Venerdì 6 dicembre a Marigliano (NA), si terrà la presentazione dei libri di Sara Manisera, giornalista freelance e autrice di "" (Youcanprint, 2022), di Ibrahim Diabate con il libro "", e di Francesco Piobbichi, operatore di Mediterranean Hope e autore di "" (ed. Cronache ribelli).Lunedì 16 dicembre a Milano, presso l'Auditorium Comunale, ci sarà la proiezione del film "" di Elke Sasse.A Trieste sul tema "", con ICS, Asgi Articolo 21 e Fondazione Lucchetta, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti del Friuli-Venezia Giulia si terranno 5 appuntamenti dall’11 novembre al 10 marzo (programma pubblicato su https://www.icsufficiorifugiati.org/ ).Saranno nove i film presentati fuori concorso: “" di Matteo Garrone, "" di Milad Tangshir, "" di Chiara Towne, "" di Jonas Carpignano, "" di Marco Daffra, "" di Enrico Paolantonio, "" di Alain Ughetto, "" di Mustafa Akkad, e "" di Elke Sasse.L'evento è promosso da Mediterranean Hope - programma migranti e rifugiati della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Rete delle Comunità Solidali, S.O.S. Rosarno, Sea Watch, ResQ, Campagne Aperte, con il patrocinio di sette Comuni, l'adesione di diciassette associazioni impegnate nel sociale e il sostegno dell’Otto per mille della chiesa valdese.I Comuni Patrocinatori sono Palmi, Cinquefrondi, San Ferdinando, Rosarno, Camini, Santorso (Vicenza) e Cislano (Milano).Le 17 associazioni sono: Ass Coopisa Cooperazione in sanità (Reggio Calabria), Ass. Culturale Terra dei Morgeti (San Giorgio Morgeto), Ass. Santa Barbara (San Ferdinando). Equo Sud (Reggio Calabria), La Coperta della Memoria Piana di Gioia Tauro, Faro Fabbrica dei Saperi Kiwi impresa sociale" (Rosarno), Impresa sociale Sankara srl Sankara (Gioiosa Ionica), Autogestione in movimento Fuorimercato (Milano) Acmos e Cascina Arzilla (Torino) ICS Consorzio Italiano Solidarietà (Trieste), RiMaflow (Milano), Comune Info, centro studi e rivista Confronti, Volere la Luna, Pressenza stampa Internazionale, ZaLab laboratorio indipendente (Padova), Carovane Migranti (Torino).09/11/2024, 18:09