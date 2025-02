TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL 24 - Tanti

eventi e proiezioni nell'ultima giornata

Tantissime le proiezioni e gli eventi da non perdere anche l’ultimo giorno di festival.Domenica 3 novembre 2024 appuntamento con l’ultimo classico in programma alle 11.00 al Teatro Miela: l'intramontabile “Them!” (Assalto alla Terra), girato 70 anni fa con uno stile documentaristico da Gordon Douglas per raccontare una terrificante e spettacolare invasione di formiche giganti mutate dalle radiazione atomiche. Si prosegue alle 15.00 al Rossetti con l’anteprima, in collaborazione con Teodora Film, di “” di Gints Zilbalodis (Lettonia, Belgio, Francia, 2024), una commovente opera di animazione in cui un gatto solitario, in un mondo sommerso dall'acqua dove la vita umana sembra essere scomparsa, troverà rifugio su una barca insieme ad altri animali. Alle ore 15.00 al Miela appuntamento con l’ultima selezione di corti in gara per il Méliès d’argent, European Fantastic Shorts Vol. 2, mentre alle 17.00 al Rossetti verrà presentato in anteprima europea “” di Rich Ho (Singapore, 2023), spettacolare film di azione e avventura con un originale umorismo legato al rapporto emotivo tra il problematico giovane pilota Kai e il suo robot da combattimento, Little Dragon, in lotta per portare la pace in un’epoca di guerre galattiche. Al Teatro Miela, sempre alle 17:00, si terrà l’anteprima mondiale di “” di Marco Bolognesi, originale e coinvolgente mix tra tecniche di animazione analogiche e digitali, in cui il noto artista rielabora e riassembla film culto di genere per costruire una storia sci-fi mai vista prima: nell’agglomerato urbano di Sendai, creato e dominato dal Grande Cervello, un gruppo di mutanti si prepara alla ribellione.Domenica 3 novembre sarà anche il giorno del secondo esclusivo evento di presentazione - in collaborazione con il- di una nuova serie audio di Audible - società Amazon, tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio). L’appuntamento è alle ore 16.00 allo Sci-fi Dome in Piazza della Borsa con gli attori Eduardo Scarpetta e Rosa Diletta Rossi che racconteranno al pubblico triestino “. Una serie originale Audible tratta dall’opera di George Orwell”, imperdibile adattamento scritto per l’audio di uno dei romanzi distopici più rappresentativi del XX secolo.Altro atteso appuntamento di domenica 3 novembre è quello con la prima edizione del Premio letterario Mondofuturo, riconoscimento per il miglior libro di fantascienza originale pubblicato in Italia nel 2023, che nasce dalla collaborazione tra il mondo della scienza e dell’innovazione tecnologica, Area Science Park, e quello delle produzioni audiovisive, La Cappella Underground, con l’obiettivo di esplorare nuovi modi per favorire la crescita culturale e l’interesse nei confronti della scienza e della letteratura, utilizzando la fantascienza come veicolo per catalizzare l’attenzione. La cerimonia di consegna delsi terrà alle 18:00 in Piazza della Borsa presso Sci-Fi Dome e sarà presentata dalla giornalista di Radio Rai2 Natascha Lusenti e animata da illustrazioni e fumetti di Dottor Pira. Presenti gli autori delle tre opere finaliste, selezionate tra una rosa di 19 candidature ricevute. I tre libri finalisti sono: "" di Nino Martino (Editore Delos Digital), "" di Federico Tamanini (In riga Edizioni) edi Piero Schiavo Campo (Editore Delos Digital).Alle 11:00 in Sala Xenia appuntamento con "" con Bruce Sterling, uno dei padri fondatori del genere, che ci accompagnerà in un viaggio dagli anni ’80 al futuro, per capire come il cyberpunk sia stato in grado di influenzare il mondo reale e scoprire le possibili traiettorie di ciò che ci attende da qui in avanti. Sempre il 3 novembre sarà la volta del laboratorio creativo per famiglie a cura degli educatori di Immaginario Scientifico nell'Officina, durante il quale nel Museo della Scienza sarà possibile realizzare una parte di una città immaginaria, fantascientifica e originalissima.Il festival si concluderà alle ore 20.30 al Politeama Rossetti con la, a cui seguirà l’anteprima italiana di “” di Nacho Vigalondo (Spagna, 2024) che dirige un racconto distopico sull'amore, in cui un uomo decide di elaborare il lutto per la morte della fidanzata attraverso un trattamento sperimentale sui sogni lucidi.02/11/2024, 12:22