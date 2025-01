ALICE NELLA CITTA' 22 - Le Marche si presentano a Roma

Le Marche si presentano con un programma molto nutrito ad, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, una vetrina internazionale dedicata alle nuove generazioni. Due giorni intensi, tra proiezioni, incontri, panel e anteprime, che partiranno dalla partecipazione alla cerimonia di premiazione conclusiva del festival nella mattina di sabato 26 ottobre, con la presenza dell’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi, del presidente di Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini insieme al CEO di Rainbow e presidente di Colorado Film, Iginio Straffi.Nel pomeriggio, al Cinema Adriano, uno dei momenti più attesi, con la proiezione in anteprima dei primi due episodi di “""”, per la regia di Mario Parruccini. Il progetto firmato dalla Rainbow e da Giochi Preziosi andrà in onda tutti i giorni, dal 28 ottobre, su Rai Due.La lunga giornata marchigiana a Roma prosegue negli spazi di Casa Alice, presso l’Auditorium Parco della Musica, alle 18.30 con la presentazione del cortometraggio “""” di Antonio Maria Castaldo, realizzato con il patrocinio di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission. L’opera, girata tra i comuni di Jesi, Montecarotto e Poggio San Marcello, è prodotta dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, dalla Direzione centrale VV.F. per la Formazione e dalla Direzione Regionale VV.F. Marche. A seguire è in programma la presentazione del docufilm “– il film” un documentario di Andrea Lodovichetti per il Comune di Fano in collaborazione con l’Ente Carnevalesca e il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche. Si prosegue domenica 27 ottobre alle 14.00 sempre presso Casa Alice, con il panel “”: sarà l’occasione per presentare iniziative e progetti per la crescita dell’audiovisivo nelle Marche, come il Corto Dorico Film Fest, il protocollo sottoscritto con Comuni ed associazioni di categoria sul cineturismo in Vallesina. Sarà inoltre proiettato un estratto del documentario “” sulla Quintana di Ascoli Piceno, realizzato da Xentek per la regia di Matteo De Liberato. Al panel interverrà anche la regista marchigiana Marta Miniucchi, che racconterà la sua esperienza di lavoro sul territorio in particolare per il documentario “, sostenuto da Marche Film Commission e vincitore a Venezia nel 2022 del premio Kinéo. Con l’occasione la regista pesarese introdurrà la proiezione del suo ultimo film “” prodotto da Genoma films in collaborazione con Rai Cinema e in programma al Cinema Adriano per le 16.30." - nota l’assessore regionale alla cultura- ""." - commenta il presidente di Fondazione Marche Cultura- ""." - conclude il responsabile di Marche Film Commission- "".24/10/2024, 11:54