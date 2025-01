FESTA DEL CINEMA DI ROMA 19 - In anteprima

"Mario Verdone: il critico viaggiatore"

Sarà presentato in prima assoluta alla 19ª Festa del Cinema di Roma nella sezione ‘Storia del Cinema’, il nuovo film documentario di Luca Verdone, prodotto da Iterfilm e Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Cinema, nel quale Luca, assieme ai fratelli Carlo e Silvia racconta la storia del loro padre Mario: critico, storico, e tanto, tanto altro.Nato ad Alessandria in Piemonte nel 1917, Mario Verdone non è stato solo un noto e apprezzatissimo critico e studioso di cinema, saggista, storico delle arti, prolifico regista e autore di documentari e radio, autore di libri tutt’oggi fondamentali nella comprensione di intere stagioni dello spettacolo e dell’arte. Attraverso Mario Verdone è stato ed è possibile leggere e capire un intero arco della cultura italiana lungo almeno 70 anni. È quello che fanno Luca, Carlo e Silvia sfogliando per la prima volta in un film un album di famiglia incredibilmente ricco di documenti, fotografie, pagine, film e filmini familiari (mai visti) e aneddoti vissuti in prima persona, dove fanno la loro comparsa i protagonisti di un intero mondo: la Siena delle origini di Verdone, delle arti, della contrada della Selva; René Claire, il Surrealismo, le avanguardie storiche; Luigi Chiarini e Francesco Pasinetti nei primi festival di Venezia e del Centro Sperimentale del dopoguerra; il Neorealismo, l’amicizia con De Sica, Federico Fellini, il Circo, i clown Fratellini, gli Orfei, e il clown più famoso di tutti i tempi: Chaplin; il Futurismo, la cui rivalutazione si deve molto a Verdone. I viaggi continui, da curioso dei luoghi e degli uomini. E la famiglia, che diviene un tutt’uno con le arti e con il cinema, rappresentata fisicamente dai fratelli Verdone, da Christian De Sica, e dai tanti testimoni che con amore raccontano di questo critico, in grado di essere coltissimo e insieme costantemente alla mano e familiare. In grado di abbracciare con un gesto semplice una numerosissima famiglia della cultura italiana del Novecento e di oggi.Scritto e diretto da Luca Verdone, Mario Verdone: il critico viaggiatore si avvale, con quelle dei fratelli Verdone e di Christian De Sica, tra gli altri delle testimonianze di registi come Daniele Luchetti e Fernando Birri, il sociologo Franco Ferrarotti e il poeta Elio Pecora, del nipote e regista Brando De Sica, di Liana Orfei che ne racconta la grande passione per il circo, e di Francesca Barbi Marinetti (nipote di Filippo Tommaso Marinetti, il padre del futurismo) dei critici cinematografici Federico Pontiggia, Pedro Armocida, di tante altre voci di donne e uomini di cultura e amici di Mario.16/10/2024, 14:05