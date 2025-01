RAM FILM FESTIVAL 2024 - I premi

Nel tardo pomeriggio di domenica 6 ottobre 2024 sono stati annunciati al pubblico presente al Teatro Zandonai di Rovereto i premiati dalle 5 giurie dell'edizione 2024 del. Solo in serata invece è stato svelato il preferito del pubblico, con una sorpresa.Ilè stato assegnato, dalla giuria composta da Barbara Maurina, Anita Crispino e Michele Bellio, a “” (Italia, 2023) con la regia di Brigida Gullo e Eugenio Farioli Vecchioli, produzione Rai Cultura.Ilè stato assegnato a “” (Italia, 2022) con la regia di Roberta Cortella, produzione Ente Friuli nel Mondo e Terra S.r.l. - Diego D’Innocenzo.La giura, composta da da Isabella Bossi Fedrigotti, Antonio Barone, Anna Pisetti, assegna anche unaa “” (Italia, 2023, regia di Stefano Santamato, produzione The Blink Fish Srl).Ilè stato assegnato a “” (Brasile, 2023) con la regia di Sylvio Rocha, produzione Sylvio Rocha – Tocha Filmes.I membri della giuria, Duccio Canestrini, Silvia Lelli e Andrea Morghen, hanno deciso di assegnare anche unaa “” (Ecuador, 2023, regia di César Càrdenas Gordon, produzione Meñique Estudios).Ilè stato assegnato dalla giuria composta da Andrea Artusi, Cristiano Carloni, Stefano Franceschetti, a “” (Bolivia/Colombia, 2023) con la regia e la produzione di Andrea Estéfany Caballero Caballero.a “” (Repubblica Ceca/Israele, 2023, regia di Ilya Kreines, produzione Ilya Kreines, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague).Il, destinato ai film realizzati da registi neo-diplomati dalle scuole di cinematografia di tutto il mondo è stato assegnato dalla giuria under35 con Valeria Perrone, Filippo M. Pontiggia, Virginia Trinco, a “” (Regno Unito, 2023) con la regia di Ero Sevan, produzione Sun Rat Media.Unaviene assegnata dalla giuria a “” (India, 2023-24, regia e produzione di Kartik Mahajan).Nuovissima dell'edizione 2024 laassegnata da Fabio Bazzanella, Tommaso Rosi, Chiara Simoncelli, al film 360 "" (Australia, 2024) di the RUWE Collective, produzione di Martin Potter.La giura dicomposta da Giovina Caldarola, Marta Coccoluto, Antonia Falcone, Marina Lo Blundo, Mattia Mancini, Domenica Pate, Michele Stefanile e Alessandro Tagliapietra, ha premiato "" (Francia, 2022), regia di Marie Thiry, produzione: Stéphane Millière e Maya Lussier-Séguin - GEDEON Programmes, ARTE France, NHK.Con la, che coinvolge i tre festival del Trentino, Trento Film Festival, Religion Today Film Festival e RAM, con Luca Matassoni, Giovanna Rech, Eleonora Zen, è stato premiato "" (Ecuador, 2023), regia di César Càrdenas Gordon, produzione Meñique Estudios.In conclusione, viene annunciata la preferenza del pubblico in sala che conferma il risultato della giuria archeologica: “” (Italia, 2023), regia di Brigida Gullo e Eugenio Farioli Vecchioli, produzione Rai Cultura.08/10/2024, 10:12