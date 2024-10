IL GIUDICE E IL BOSS - Una storia di malavita siciliana

29/09/2024, 17:37

" la storia di Cesare Terranova (), un modello di giudice a cui si sono ispirati Rocco Chinnici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Terranova indagava sulla cosca dei Corleonesi, e, nel film di, appare anche la figura di Lenin Mancuso (). Loro antagonista fu il boss Luciano Liggio (), per finire poi con Toto' Riina e Bernardo Provenzano che possono essere considerati i suoi gregari.Il racconto del film visto tutto attraverso gli occhi del giudice Terranova. Il giudice purtroppo, nella sua impari lotta contro la malavita e le mafie, fu lasciato solo, umiliato e relegato ad un ruolo secondario anche dalla politica, che avrebbe potuto fare di pi per il suo lavoro. Nel film di Scimeca viaggiano parallele le due figure forti del giudice e del Maresciallo Mancuso. Probabilmente se il processo di Bari del 1969 si fosse concluso con la condanna di Liggio e dei Corleonesi (in tutto 62 imputati) si sarebbero potute evitare molte morti di innocenti, stragi e crimini.Il lavoro stato presentato al Taormina Film Festival 2024, ed il ritorno dial tema delle vittime della mafia, dopo il celebre film "". Scimeca sceglie di parlare del passato dei personaggi coinvolti e di una cronaca lontana nel tempo anche per avere il distacco necessario da una materia alquanto scottante. "" un film ben riuscito, diretto e recitato bene, anche se la messa in scena e l'impianto visivo avrebbero avuto bisogno di un budget superiore. Rimane comunque una buona ricerca storica e un'attenta ricostruzione della cronaca dell'epoca, con un'acuta osservazione della Sicilia di quegli anni.L'interpretazione di, nei panni del giudice convincente e quasi "documentaristica". Siamo lontani, per fortuna, dalla spettacolarizzazione della malavita e dei boss mafiosi che siamo stati abituati a vedere nelle serie televisive anche di produzione nostrana.