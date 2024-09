UN MILIONE DI GRANELLI DI SABBIA - Nelle sale dal 18 ottobre

24/09/2024, 12:57

Arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 18 ottobre il film documentario, che vede come protagoniste la psicoterapeuta Eva Pattis Zoja e le storie di bambini ucraini, yazidi e cinesi.Diretto da, il film mette al centro le possibilità offerte dal Sandwork espressivo, una terapia non verbale che permette di elaborare il trauma psichico ed esprimere ciò che il dolore ha reso indicibile. La guerra in Ucraina, la persecuzione contro gli Yazidi da parte dell'Isis e un devastante terremoto in Cina sono infatti alcuni tra i contesti internazionali in cui la cosiddetta "terapia della sabbia" è stata applicata. Questo metodo viene utilizzato anche in Italia e in altri paesi con bambini orfani a causa di calamità naturali, o che presentano bisogni educativi speciali o disturbo da stress post-traumatico.Il documentario di Andrea Deaglio esplora parallelamente le radici di Eva Pattis Zoja, mostrando le connessioni tra il lavoro che l'ha resa un riferimento a livello internazionale e la storia della sua famiglia durante la Seconda guerra mondiale. Deaglio e Pattis inaugureranno insieme le proiezioni al Cinema Beltrade di Milano ricevendo il 18 ottobre 2024 il Mercurius Prize, premio attribuito da un comitato internazionale di esperti a film che raccontano aspetti importanti della pratica della psicologia junghiana.include materiali d'archivio provenienti da diversi fondi, tra cui quello di Andy Rocchelli, giornalista, fotoreporter e fotografo italiano, ucciso nel 20214 in Ucraina insieme all'interprete e attivista Andrei Mironov mentre documentava le condizioni dei civili nel Donbass.Il film, della durata di 64 minuti, è scritto da Andrea Deaglio e Stefano Zoja, prodotto da Matteo Tortone ed Enrico Giovannone per Malfé Film, con il contributo di IDM Film Commission Südtirol, Provincia Autonoma di Bolzano, Film Commission Torino Piemonte, International Association for Analytical Psychology, International Association for Expressive Sandwork, casa editrice Moretti & Vitali, Südtiroler Bildungszentrum.