RAI - Il cinema e le serie TV del palinsesto autunnale 2024-25

22/09/2024, 10:30

Qualità ed emozione, attualità e intrattenimento: per la stagione autunnale 2024/25, la Direzione Cinema e Serie TV della Rai propone un’offerta ricca, fra prodotti di grande richiamo e scelte improntate alla sfida e alla scoperta.Questo nel dettaglio il palinsesto:Grande cinema in prima visione, dall’Italia e dall’estero, per la stagione di Rai 1. La commedia italiana di ultima generazione è al centro dell’offerta, a partire da Alessandro Siani, con il suo “”, del quale è autore, regista e protagonista: al suo fianco Matilde Gioli, amatissima dal pubblico di Rai 1, e Max Tortora, col suo talento comico. Ma c’è anche Marco Giallini, che ci riporta all’Ottocento con “""”, di Edoardo Falcone: vicino al simpatico protagonista, fra gli altri, Filippo Timi, Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini e Giuseppe Battiston. Dalla Francia arriva “di Franc Dubosc che dirige e interpreta una riuscita commedia di famiglia, in cui un padre vuole riallacciare i rapporti con sua figlia, che non aveva mai conosciuto: lei è insegnante di danza, e per conoscerla l’uomo s’iscrive al corso di ballo. Animali, natura e il loro rapporto con gli uomini sono al centro del seguito di un grande successo, pensato per grandi e piccoli: “”, col simpatico Bailey che si è reincarnato in un cane di grossa taglia per restare vicino al suo amato padrone Ethan, e stavolta invece si ripresenta sotto le sembianze di una femmina beagle. Non manca, sempre su Rai 1, “”, uno degli exploit più eclatanti delle ultime stagioni cinematografiche: la storia di Enrico Frattasio che, fra gli anni Settanta e i Novanta, divenne popolarissimo (e ricchissimo) a Napoli con le sue compilation artigianali, distribuite su musicassetta: regista del film è Sydney Sibilia, fra gli autori più originali e moderni del recente panorama italiano.Drammi e commedie fra le prime visioni previste su Rai 2. tra i primi spicca “Mia” di Ivano De Matteo, film su un tema purtroppo di grande attualità, la dipendenza amorosa e la tossicità dei rapporti: qui un padre, interpretato da Edoardo Leo, è costretto a proteggere sua figlia adolescente da un rapporto diventato prevaricante e violento. Si ride invece con Lillo, Fabio Rovazzi e Alessandra Mastronardi in una commedia on the road scombinata e divertente: “”, diretta dal duo di registi di ultimissima generazione, YouNuts. Sempre in ambito di commedia, Giampaolo Morelli è regista e protagonista di “”, film che racconta di uno strano virus il quale, invece di attaccare gli esseri umani, si è abbattuto sulle piante di canapa.Da Hollywood arriva invece Mark Wahlberg in “”, un pugile scombinato e agnostico che, dopo essere sopravvissuto miracolosamente a un incidente, decide di prendere i voti e dedicare la sua vita ad aiutare il prossimo.La programmazione di Rai 3 si concentra sul cinema d’autore e sulle novità italiane, ma non trascura i classici. In occasione del novantesimo compleanno di Sophia Loren e a sessant’anni esatti dall’uscita del film, il 20 settembre prossimo va in onda “”. Tratto da uno dei capolavori di Eduardo De Filippo, “Filumena Marturano”, è un film epocale, frutto di un’alchimia irresistibile, con Vittorio De Sica che s’impegna nella trasposizione di Eduardo, scegliendo come protagonisti due titani del nostro cinema, la Loren e Mastroianni, che, fra l’altro, il 26 settembre prossimo avrebbe compiuto 100 anni. Tanti altri capolavori dal cinema recentissimo di casa nostra segnano la stagione di Rai 3, che fra i maestri del nostro tempo propone Marco Bellocchio, Nanni Moretti e Paolo Virzì. Nel film “”, Nanni Moretti dichiara il suo grande amore per il cinema e per la politica, accompagnato da un cast di grandi attori come Silvio Orlando, Margherita Buy, Barbara Bobulova. Gli altri appuntamenti con il cinema d’autore saranno con “” di Paolo Virzì, con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea e Max Tortora, una distopia quanto mai attuale, e con “” di Marco Bellocchio che racconta il celebre caso di Edgardo Mortara, un bambino ebreo sequestrato dalle autorità ecclesiastiche, a metà dell’Ottocento, per essere convertito al cattolicesimo. L’offerta di Rai 3 si arricchisce durante le strenne con diverse proposte in prima visione. Da “” di François Ozon, con Isabelle Huppert e Fabrice Luchini, a “”, il musical in costume di Joe Wright. La musica sarà anche la protagonista dell’ultimo documentario di Walter Veltroni, “”, due ore del concerto inedito del 1986 di Lucio Dalla a New York.Sono già ripartite le nuove stagioni delle grandi serie che negli ultimi anni hanno appassionato il pubblico: nel corso dell’autunno si aggiungeranno tanti prodotti, da Francia, Stati Uniti e paesi che stanno emergendo nell’ambito della produzione seriale. Su Rai 1, in prima serata, tutto è pronto per la quarta stagione di “, eclatante successo in Francia e accolta negli anni con altrettanto calore anche dall’audience di casa nostra.Su Rai 2, da metà novembre, alle 18.55 grande novità dalla Colombia, con “”: un importante studio legale, nel quale lavorano giovani avvocati esperti in diritto di famiglia che si occupano di separazioni, conflitti familiari e di coppia. La materia non è fredda, e non di rado le situazioni che questi legali devono prendere nella loro vita professionale finiranno per influenzare la loro stessa vita privata e le loro relazioni. Italianissimi, al di là del titolo, sono invece i sei episodi di “”, serie che sarà programmata a partire dal 30 ottobre (alle 22.30 circa) con protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, lui magistrato siciliano improvvisamente incolpato di essere un mafioso e lei, sua moglie, avvocata. Il pubblico ministero, dopo essere stato ingiustamente accusato, cercherà il suo personale riscatto e la strada per fare giustizia. Il canale conferma, infine, la sua vocazione al medical drama con la programmazione, oltre alla settima e ultima serie dell’amatissimo “” già in onda, di un’assoluta novità dalla Germania, col debutto di “” in access, serie tedesca che segue un team di giovani medici guidati dall’esperto dottor Niklas Ahrend: le emergenze in sala operatoria e il compito di salvare vite umane s’intrecciano alle vicende private di un team che si sta formando, tra passioni, relazioni e rivalità. Sempre su Rai 2, dalla Francia arriva “”, otto episodi per la versione live action di un manga giapponese conosciutissimo e amatissimo in tutto il mondo: tre sorelle, insospettabili di giorno, di notte si trasformano in ladre per recuperare le opere d’arte un tempo appartenute alla loro famiglia.Rai 4 propone invece una serialità che esplora tutte le sfumature del crime: dal profondo nero de “” (terza e quarta stagione), che racconta di misteriosi delitti nella provincia francese, alla serie action thriller “” (prima stagione) con le indagini di una squadra della polizia di Philadelphia specializzata in persone scomparse. Fino ad arrivare a “” (seconda stagione), su un gruppo di detenuti in cerca di riscatto che collaborano alla lotta contro gli incendi boschivi in California, e a “” (settima stagione) che segue una squadra d’élite degli US Navy Seals in pericolose missioni segrete.Previsto per dicembre 2024, il primo ciclo è uncon otto appuntamenti di prima serata per riscoprire il periodo d’oro della sua produzione. Dai drammi psicoanalitici come “” e “”, al racconto intimistico e corale di “”. Dai classici e premiatissimi “”, “” e “”, alle irresistibili commedie colte quali la bergmaniana “” e “”.Seguirà poi un, “superstar” della regia cinematografica. Otto titoli con grandi divi: Cary Grant, James Stewart, Grace Kelly, Sean Connery, Paul Newman, Kim Novak, Tippi Hedren. Il nucleo del ciclo è un quintetto di capolavori: “” (quasi una piéce teatrale, girato quasi tutto in piano sequenza), “” (saggio sul voyeurismo, basato su un racconto di Cornell Woolrich e rispondente agli schemi della commedia romantica), “” (commedia nera e degli equivoci su un gruppo di persone convinte di essere responsabili della morte di un certo Harry), “” (thriller dall’ambientazione esotica con Doris Day che canta “”), e “” (morboso noir sul doppio e sulla manipolazione, forse il titolo del regista più personale). La collezione viene completata dallo psicologico “”, lo spionistico “” e, dulcis in fundo, “”, commedia giallo-rosa ambientata in Costa Azzurra.Continua, su Rai 3 e Rai 5, il prezioso lavoro dell’emittenza pubblica sul cortometraggio, in collaborazione con Rai Cinema e con il Centro sperimentale di Cinematografia di Roma. I lavori di giovani, di autori e attori emergenti o anche affermati che hanno scelto una peculiare misura per comunicare le loro emozioni, andranno in onda in seconda serata ogni giovedì su Rai 3, dopo “”, e ogni martedì su Rai 5.