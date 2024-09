VENEZIA 81 - La Campania alla Mostra con sei titoli

01/09/2024, 13:37

Sei titoli, presentati nelle varie sezioni, un incontro pubblico e un omaggio a Massimo Troisi alla, tutti sostenuti dalla Regione Campania e dalla Film Commission Regione Campania, rinnovano il legame, antico e stratificato, tra Napoli e Venezia." - sottolinea, presidente della Film Commission Regione Campania - "”.La presenza a Venezia, sostenuta dalla FCRC, è cominciata con la proiezione di “” di Carlo Luglio e Fabio Gargano (il 28 agosto, evento speciale delle Giornate degli Autori) e (il 30 agosto, sezione Orizzonti Extra) con “” di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman e prosegue ancora con “” di Antonietta De Lillo (l’1 settembre, sez. Notti Veneziane). Ed ancora, realizzati in tutto o in parte all’ombra del Vesuvio, sono presentati al festival anche la miniserie per la tv “” di Sergio Rubini (proiezione speciale a Venezia il 29 agosto) prodotto da Rai Fiction-IBC Movie-Rai Com con la collaborazione della FCRC ed il corto d’animazione “” di Alessandro Rak (4 settembre, fuori concorso sez. OrizzontiCortometraggi) prodotto da Mad Entertainment per celebrare gli 800 anni dell’Università Federico II di Napoli. Sempre a Venezia, nella sezione “Fuori Concorso - Serie” il 5 e 6 settembre, sarà presentata “” di Joe Wright, selezionata dalla FCRC nell’ambito del progettoPOC “Nuove Strategie per il Cinema in Campania 3” per la promozione turistica del territorio attraverso l’audiovisivo, realizzata anche in Campania tra la Reggia di Portici e il Palazzo Reale, il Teatro di San Carlo e il lungomare di Napoli.Alcuni dei protagonisti, come Cristina Donadio (Dadapolis), Alessandro Rak (FII – Lo stupore del mondo), Antonietta De Lillo (L’occhio della gallina), Lorenzo Cioffi ed Alessandro Cassigoli (Vittoria) saranno presenti insieme a Titta Fiore e Maurizio Gemma, rispettivamente Presidente e Direttore della Film Commission Regione Campania, all’incontro “” di lunedì 2 settembre 2024 a mezzogiorno presso La Villa powered by Giffoni Hub (ex Villa degli Autori)." – aggiunge- "”.Venerdì 6 settembre, la giornata dedicata a Massimo Troisi, nel trentennale de “” e della prematura scomparsa dell’attore e regista, si concluderà alle 20 nella Sala Casinò, alla presenza di Maria Grazia Cucinotta, Anna Bonaiuto, Enzo De Caro e della sceneggiatrice Anna Pavignano, con la proiezione del celebre film del 1994 diretto da Michael Radford.L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Campania e dalla Film Commission Regione Campania, sarà replicata anche al Palazzo Reale di Napoli, agli inizi di ottobre, nell’ambito del “” organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival.