CAORLE FILM FESTIVAL 7 - 75 opere provenienti da tutto il mondo nella selezione ufficiale

Sabato 6 luglio 2024 sono state annunciate le opere che prenderanno parte alla VII edizione delche si terrà a Caorle (VE) dal 17 al 21 settembre 2024.Quasi 150 candidature pervenute da Italia, USA, Germania, Canada, Francia, Russia, Austria, Brasile, Cipro, Repubblica Ceca, India, Giappone, Libano, Libia, Olanda, Nigeria e Regno Unito; tra queste ne sono state selezionate settantacinque che saranno proiettate durante i cinque giorni dell’evento.Le opere, suddivise tra lungometraggi, cortometraggi, documentari, web serie, episodi pilota e film di animazione, saranno proiettate nelle sale del Centro Culturale Andrea Bafile, nel centro storico di Caorle, appositamente trasformate in sale proiezione.La selezione di quest’anno è costituita da una gamma di film indipendenti provenienti da diverse parti del mondo che racconta la società contemporanea offrendo al pubblico l'opportunità di riflettere su temi sociali importanti e scoprire emozionanti storie provenienti da culture ed etnie diverse spaziando dalla commedia al dramma, dal fantasy al thriller, esplorando una varietà di generi, stili e narrazioni., il Direttore Artistico del Festival, sottolinea che ogni film ha una voce unica e significativa nel mondo del cinema indipendente. Il Caorle Independent Film Festival offre agli artisti emergenti e affermati la possibilità di condividere le proprie storie e prospettive con un pubblico appassionato e curioso. Malpighi sottolinea che sia il pubblico che i partecipanti avranno l'opportunità di incontrarsi e confrontarsi, celebrando insieme l'arte del cinema in un'atmosfera stimolante e coinvolgente.L’evento non solo celebra il cinema indipendente, ma contribuisce anche a promuovere la Città di Caorle come meta di interesse culturale e turistico. Caorle, con le sue spiaggie, il pittoresco centro storico e l'atmosfera accogliente offre un ambiente unico che si fonde perfettamente con il mondo del cinema, creando un'esperienza indimenticabile per tutti i presenti.Il programma, in corso di definizione, oltre alle proiezioni delle opere in concorso, prevede altri eventi collaterali quali incontri con gli autori, workshop tematici, musica dal vivo e molto altro.Il Festival si chiuderà sabato 21 settembre con la sfilata dei partecipanti sul red carpet e la cerimonia di premiazione finale.Ilgode del Patrocinio del Comune di Caorle e della Regione Veneto, ed è gemellato con l'Apulia Web Fest, con lo Stenterello Film Fest, con l'International Film Festival Manhattan di New York e con altri Festival nazionali ed internazionaliMedia Partner dell'evento CaorleMare Magazine, il collettivo Filmenki di Treviso, Radio Academy di Conegliano, Radio Caorle International e Venezia Orientale News.18 marzo di Beppe ManziA'mare di Alessandro PigaAbrazo di Paola BaldionAmentalio di Mokotsi RukundoAmici Invisibili di Claudio Rolfi e Matteo RolfiAngie's Love di Bayo LamboAu revoir, Melograno di Giacomo PedrottiBarlume di Davide OrfeoBubbles di Meri DishnicaChronoVision di Rodrigo SaccaCi Andiamo? di Franco BlandiConto Terzi di Antonio PalumboDa Picco a Valle di Gianfranco PellegriniDistanze di Matteo CorazzaDita a colori di Kevin VesceraDreamers di Lorenzo VisentinFuliggine di Domenico PisaniGo Be You, Martha! di Rich AdamsHo ballato di tutto di Sarah NarducciIl coccodrillo di pane di Mirko ArtusoIl dito e la luna di Rossella BergoInchiostro di Raffaella AfeltraJocu di Marco SantiJust Kids di Roberto UrbaniLinda di Monty SchönLa Chitarra di Marco Vernizzi e Matteo PasquonLa lunga strada per il paese dei bambini di Francesco Gozzo e Zarina OspanovaMargherita di Domenico Davide AngiuliMayday di Simone D'AlessandroOgni Tre Giorni di Mark PetrassoOlivia di Byron RinkPolvere di Paolo CarboniProva d'Amore -di Denis NazzariScomparsi di Andrea BenatoSelfie di Giulio ManicardiThe Choice di Cristian NatoliToska di Tommaso BarbaUna bambina in guerra di Francesca BortoluzziViva la RivoluzZione di Gino BrottoWIN4LIFE di Rocco SestitoA Haunting in Council House di Alex D'Antona e Fabiano TagarelliAll'ombra della croce di Mario BonettiIl Mare Nascosto di Luca CalvettaPrima del giorno dopo di Eduardo CocciardoRenaissance di Emmanuel PlasseraudAlla ricerca di Simurg di Vincenzo AgostoAnime nel fango di Ettore ZitoBiopatriarchi di Lorenzo ScaraggiBoreana di Manuel Toffolo e Jordan CarraroCassino Then and Now di Paolo AmeliFuori le mura di Andrea Natale e Giuseppe Vincenzo SciarraI Girasoli di Pietra di Gabriele OgivaL'inizio del tempo idAnna KiehlL'intervista in mare di Ludovico FerroLa Lixeira di Guido Galante e Antonio NotarangeloLa notte del Conte Rosso di Mario BonettiLucy - Un destino da pioniera di Roberto PiliMeko di Harrison BuckMino Milani di Marco RognoniPotevo farmi santo di Romeo PizzolSempreXsempre Noi di Mario MaellaroThe Globetrotter di Fabrizio BorniUn Giorno, Da Qualche Parte di Ricardo PreveUna Risata ci Salverà di Michelangelo GregoriValeria un dono del cielo - Doc ITA by Enrico PollariDetox di Sophia BelahmeriHula Hope - Pilot di Luigi Caggiano, Vittorio David Di Nepi & Piero Piperno(Non) c'è 3 senza 2 di Antonio EspositoPeasantries di Bertrand DesrochersThe Care-Breakers di Zoé Tremblay-BiancoLa Casa sul mare di Fulvio Davide RiccaShakespeare for all Ages di Hannes RallSteps di Tatiana e Marina MoshkovaThe Skytrain di Joe ChangWild Eye Pub di Filip NeroldGhosting di Michele PintoSalted Earth di Robin BisioEtilismo - Short ITA by Giuseppe MessinaSpirit of Caorle - Doc by Camilla Gusso