03/07/2024, 11:24

La 19a edizione diè un percorso attraverso i diritti fondamentali. I film di questa edizione indagano il tempo del lavoro, del viaggio, il tempo della cura e dell’ambiente. Le storie raccontate, pur con stili e narrazioni diverse, intrecciano fili comuni che ci aiutano a esplorare i tempi di vita contemporanei e ci offrono spunti per riflettere e agire in modo più consapevole nel mondo che ci circonda.è il festival di cinema itinerante più longevo d’Italia con un patrimonio di relazioni fatto di 237 tappe, 101 comuni raggiunti, 16 regioni attraversate, 183 film proiettati, 85 associazioni coinvolte, 161.119 chilometri percorsi, e una comunità di oltre 100.000 persone, tra spettatrici e spettatori dal vivo e on line, che disegnano una mappa dell’Italia che vuole cultura, legalità, giustizia.Dal 2006 ogni estate il furgone diattraversa la penisola portando il suo messaggio nelle piazze, nei parchi, nelle periferie, nelle terre e nei beni confiscati ai mafiosi e restituiti alla collettività con l’obiettivo di promuovere, attraverso la cultura, l’allargamento degli spazi democratici, percorsi di cittadinanza attiva, la difesa dei diritti universali. Un’azione civile resistente, una modalità ancora oggi innovativa per facilitare l’accesso alla cultura in quelle aree del paese che, da nord a sud, hanno visto chiudere le sale cinematografiche e i presidi culturali. “È la cultura che dà la sveglia alle coscienze. Noi abbiamo la responsabilità della cultura e la cultura è responsabilità”, ci ricorda Luigi Ciotti, fondatore di Libera. E nel merito diceva Ettore Scola, presidente onorario di Cinemovel Foundation: “I più grandi nemici della mafia sono la cultura e la conoscenza. Il suo miglior amico è l’ignoranza. Proprio quella che vediamo diffondersi anche nel nostro paese come una nuova ideologia e per combatterla anche il cinema può fare la sua parte”.Polistena (RC) 11 luglio – Castel Volturno (CE) 12 luglio – Sant’Arpino (CE) 13 luglio – Catania 15 luglio – Messina 16 luglio – Carlopoli (CZ) 17 luglio – Trani (BT) 18 luglio – San Benedetto del Tronto (AP) 19 luglio – Bordighera (IM) 21 luglio – Galbiate (LC) 22 luglio – Camaiore (LU) 23 luglio.La carovana diparte dalla Piana di Gioia Tauro, con la prima tappa l’11 luglio 2024 a Polistena (RC), in collaborazione con la Cooperativa Valle del Marro Libera Terra e l’Amministrazione comunale. La cooperativa lavora sui terreni agricoli confiscati alla ‘ndrangheta e ha dato vita, in un palazzo confiscato, al Centro “Padre Pino Puglisi” luogo di inclusione sociale e simbolo di riscatto dell’intera comunità.Proiezione del film "" di Michele Riondino (Italia, 2023 – 99′). Con Elio Germano, Michele Riondino, Vanessa Scalera. Esordio alla regia dell’attore Michele Riondino, che porta con sé la conoscenza approfondita dell’ILVA e delle sue ricadute sul territorio tarantino, dove Riondino è nato e cresciuto. Quella della Palazzina LAF è la storia di uno dei più famigerati “reparti lager” del sistema industriale italiano. È la storia di un caso giudiziario che ha fatto scuola nella giurisprudenza del lavoro. Il film ha vinto 3 David di Donatello.Seconda tappa il 12 luglio a Castel Volturno (CE) con il film IO CAPITANO che sarà proiettato anche a Catania (15 luglio), a San Benedetto del Tronto (19 luglio) e a Bordighera (21 luglio)." di Matteo Garrone (Italia, Belgio, 2023 – 121’) con Seydou Sarr, Moustapha Fall. Il viaggio avventuroso di due giovani che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare. Il film è stato premiato al Festival di Venezia, nella cinquina agli Oscar come miglior film internazionale e ha vinto 7 David di Donatello.Dal Senegal all’Italia. Ad aprile il film di Matteo Garrone ha viaggiato per il Senegal con la carovana di Cinemovel e ora torna in Italia sugli schermi itineranti di Libero Cinema. L’appuntamento a Castel Volturno il 12 luglio è al Centro Fernandes (Caritas/Migrantes), Via Domiziana 480. La struttura di accoglienza e servizi dell’Arcidiocesi di Capua, attiva dai primi anni ‘90. Punto di riferimento e luogo di aggregazione per immigrati e associazioni impegnate nel campo, è diventato un simbolo dell’accoglienza e dell’affermazione dei diritti e della dignità dei migranti contro il razzismo e lo sfruttamento. In collaborazione con Movimento Migranti Rifugiati Caserta, Comitato Città Viva, Centro Sociale ex Canapificio Caserta, Missionari Comboniani, Parrocchia Santa Maria Dell’aiuto (per i Migranti) Castel Volturno, Associazione Black And White Castel Volturno. Presentazione con Mamadou Kouassi che ha partecipato alla carovana in Senegal e la cui storia ha ispirato parte del film A Catania il 15 luglio la proiezione di Io Capitano si tiene al Molo di Levante. Una tappa profondamente legata alle storie di Io Capitano. A ispirare una parte del film l’odissea di Fofana Amara, il ragazzo quindicenne approdato al porto di Augusta nel 2014 insieme a 250 naufraghi soccorsi dalla Marina Militare. A Catania Fofana, inizialmente accusato di essere uno scafista, è stato accolto dalla cooperativa Prospettiva, si è diplomato all’istituto nautico, e ha partecipato alle attività formative della Lega Navale. In collaborazione con Lega Navale Italiana Sezione di Catania e Centro di Servizio per il Volontariato Etneo. A San Benedetto del Tronto Libero Cinema arriva venerdì 19 luglio e monta lo schermo nella sede della cooperativa On the Road in Contrada San Giovanni 2. La cooperativa sociale On the Road dal 1994 tutela e promuove i diritti umani, sociali e civili di persone in situazioni di marginalità e vulnerabilità nei territori di Marche, Abruzzo e Molise, con un approccio basato sulla centralità della persona, l’empowerment e l’inclusione sociale e lavorativa. Con il sostegno di Coop Alleanza 3.0. Domenica 21 luglio Io Capitano a Bordighera, altra nuova tappa. Il cinema itinerante raggiunge le Ville confiscate alla ‘ndrangheta che presto saranno utilizzate per finalità sociali, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, le ragazze e i ragazzi del campo di Estate Liberi, giovani scout e comunità migranti.Il 13 luglio ancora un debutto per Libero Cinema a Sant’Arpino (CE) presso Fabula – laboratorio di comunità in via Martiri Atellani. In collaborazione con la cooperativa Terra Felix, uno dei simboli dell’antimafia sociale nel Casertano che, negli ultimi sette mesi, ha subito 3 attentati. La Cooperativa nata nel 2012 come spin off di Legambiente all’interno del progetto “Ecomuseo terra felix” propone attività e progetti culturali e sociali a vocazione ambientale. Con il sostegno di The Puffins, S.r.l. impresa sociale. Proiezione del film "" di Peter Marcias (Italia 2023, 75′). Complice l’utilizzo dei preziosi materiali d’archivio della cineteca sarda, Peter Marcias parte dal passato per raccontare le ingiustizie del mondo del lavoro odierno; e si fa illuminare da tre testimoni: il suo maestro Gianni Loy, professore di diritto del lavoro, e due grandi registi come Laurent Cantet e Ken Loach. Sarà presente il regista.Il 16 luglio Libero Cinema in Libera Terra sarà a Messina, monteremo il grande schermo nel bene confiscato alle mafie nella frazione di Mili Marina. In collaborazione con con Anymore, Cesv, Ecosmed e Icaros il cinema itinerante torna sul bene confiscato alle mafie, un terreno a pochi metri dal mare restituito alla comunità per la realizzazione di spazi sportivi, orti sociali, percorsi di memoria. Proiezione del film "" di Fanny Litard e Jeremy Trouilh (Francia, 2020 – 97′) con Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven. Un racconto sull’importanza di proteggere le nostre radici e ciò che si ama. Girato a quattro mani da una giovane e un giovane regista, è una visione inedita delle periferie parigine, che qui si trasformano nel luogo dei sogni e della propria infanzia, un luogo da difendere a ogni costo.Il 17 luglio il cinema itinerante raggiunge Carlopoli (CZ). Con il patrocinio dell’amministrazione comunale, la carovana di Libero Cinema in Libera Terra fa tappa nel piccolo borgo di Carlopoli nel cuore della Sila piccola, per stimolare il cinema di comunità. Nell’anfiteatro di Piazza Brutto il pubblico potrà assistere alla proiezione di "" di Erik Gandini (Svezia, 2023 – 81’). Attraverso le esperienze dirette dei suoi protagonisti in quattro nazioni emblematiche – Kuwait, Corea del Sud, Usa e Italia – Gandini esplora cos’è oggi l’etica del lavoro e come potrebbe essere un’esistenza libera dal lavoro. Il film sarà preceduto da un video messaggio del regista.Il 18 luglio ancora una nuova tappa per Libero Cinema che fa sosta a Trani (BT) nel Giardino dell’ex ospedale pediatrico, nell’ambito della programmazione del Cinema di Comunità Porta Nova in collaborazione con la rete di associazioni locali che promuovono gli appuntamenti dell’estate tranese. Proiezione del film ""I di Davide Barletti e Lorenzo Conte (Italia 2023, 90’). Il viaggio di Giuseppe verso la terra del padre, nella Piana degli ulivi monumentali, dove è arrivata la pandemia della xylella. Sarà presente il regista Davide Barletti.Il 22 luglio a Galbiate (LC) la tappa di Libero Cinema è l’occasione per festeggiare i 20 anni di attività del Centro Diurno Integrato per anziani “Le Querce di Mamre” gestito dalla Cooperativa L’Arcobaleno in un bene confiscato alla ‘ndrangheta e riconsegnato alla società civile come servizio per i bisogni delle persone anziane, dei loro familiari e dei caregiver. Proiezione di "" di Michele Rho (Italia, 2023 -73′). In Galera è il nome di un ristorante che si trova nel carcere di Milano Bollate. Ottimamente recensito, questo eccentrico locale è un esperimento che non ha precedenti in tutto il mondo e che procede in direzione contraria all’immaginario collettivo che abbiamo degli istituti di detenzione. Sarà presente il registaIl 23 luglio a Camaiore, altra tappa nuova, si chiude il Festival di Libero Cinema in Libera Terra. Monteremo lo schermo a Piazza San Bernardino da Siena in collaborazione con “Il Contesto APS”. Il contrasto alla povertà educativa, obiettivo primario dell’associazione, si sposa con la promozione del cinema come mezzo di crescita individuale e collettiva, nella città che per anni ha ospitato registe e registi, professioniste e professionisti nazionali e internazionali del settore cinematografico. Proiezione di "" di Francesco Munzi (Italia, 2023 – 107′). Il film indaga la vita sospesa di sei ragazzi, tra i venti e i trent’anni, volontariamente ricoverati in due comunità psichiatriche che combattono con disturbi della personalità e stati di alterazione. La condizione estrema del disturbo mentale diventa la chiave per avvicinarsi all’abisso misterioso della nostra mente e, allo stesso tempo, possibile metafora del nostro tempo.è promosso da Cinemovel Foundation e Libera, con la partnership istituzionale di Fondazione Unipolis, il sostegno di Coop Alleanza 3.0 e partnership solidale di The Puffin.