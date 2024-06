ITALIAN CONTEMPORARY FILM FESTIVAL 2024 - A Toronto, Montreal e Vaughan 25 giorni di film, concerti ed eventi unici

12/06/2024, 16:23

L’, presentato da Lavazza, svela il programma completo degli eventi che si terranno dal 27 giugno al 21 luglio 2024presso il Distillery Historic District di Toronto, la Petite Italy di Montreal e la città di Vaughan. Quest'anno, il festival rendecon la mostra inedita “” e con il film d’apertura "" di Saverio Costanzo, che vanta un cast stellare di Hollywood tra cui Lily James (Mamma Mia! 2), Joe Keery (Stranger Things) e William Dafoe (Povere Creature).Il festival presenta una vasta programmazione con oltre 40 premiere internazionali, nordamericane e canadesi. Tra gli ospiti italiani, il festival accoglierà Rocco Papaleo, Claudia Gerini, Neri Marcorè, Fabio Mollo e Ivan Cotroneo.,” ha dichiarato, Direttore Artistico dell’ICFF. “.” Il tema della sostenibilità sarà evidenziato anche dal lungometraggio Green Over Gray: Emilio Ambasz, e la regista Francesca Molteni presenterà il documentario a Toronto.L'esposizione "", che sarà inaugurata il 27 giugno durante il lancio del Festival ICFF al Distillery District, presenterà 38 artefatti dai film e set più famosi del maestro, tra cui Il Casanova e La voce della luna, oltre a elementi iconici della sua vita. Il festival celebrerà l’anniversario dei 70 anni de La strada con una proiezione speciale introdotta dal prof. Alberto Zambenedetti dell’UofT, curatore della mostra.Per la sua 13ª edizione, l'ICFF è orgogliosa di avere come ospite d’onore l'attore e regista italianoper presentare alcuni dei suoi film più amati, tra cui "" e "" Papaleo riceverà il Premio alla Carriera ICFF 2024 per il suo contributo al cinema e alla cultura italiana a livello internazionale. Sarà presenti anche, rinomato regista e attore italiano, che presenterà il suo ultimo film "", in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Toronto.Tra le opere in programma, spiccano "" di Matteo Garrone, candidato all’Oscar, "", eccezionale esordio alla regia di Michele Riondino, "", il thriller di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, che è anche protagonista di un altro grande titolo in calendario al festival, "", diretto da Edoardo De Angelis.Un tema fondamentale del festival rimane l’“inclusività”, con una lineup che non solo celebra il multiculturalismo, ma pone anche una particolare attenzione alla diversità e alla disabilità con il suo focus “". Tra i film che saranno presentati, l'ICFF propone le prime di "" di Fabio Mollo e Amleto è mio fratello diretto da Francesco Giuffrè.Il festival annuncia con entusiasmo la sua seconda edizione della sezione “”, la sezione dedicata ai film horror e thriller. In programma le premiere canadesi di "" di Andrea Niada, che sarà presente a Toronto, e di "" di Federico Zampaglione con Claudia Gerini.Il genere horror sarà anche uno dei temi centrali degli2024, la serie di conferenze dedicate agli esperti del settore con l'obiettivo di discutere il panorama contemporaneo del cinema e della produzione cinematografica.Quest'anno, il festival rafforza con orgoglio la sua collaborazione con la RAI per presentare una selezione di opere contemporanee italiane di valore, spaziando sia nel cinema che nelle serie televisive. ICFF è entusiasta di presentaredi Riccardo Donna e Tiziana Aristarco," di Lucio Pellegrini, Napoli Milionaria! di Luca Miniero, "" di Umberto Carteni, "" di Trudie Styler edi Tiziana Aristarco, liberamente ispirato al romanzo “Chi ha paura dell'uomo nero?” di Graziella Fiorentin.In anteprima internazionale sarà presentato "", road movie diretto e interpretato da Fabio De Luigi, "" di Laetitia Colombani (coproduzione Francia-Canada-Italia), "" diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis e "" di Paolo Santolini.In collaborazione con NORR, l'ICFF ospiterà anche una conferenza di alto livello su Carlo Mollino, con l'esperto rinomato Michelangelo Sabatino e altri architetti di spicco che discuteranno l'eredità dell’architetto e innovatore. Inoltre, l'ICFF introduce "", doc di Claudio Esposito, una serata che celebra l'architettura visionaria delle cantine insieme a un'esperienza di degustazione di vini unica al Distillery District. Questo evento metterà in evidenza le pratiche sostenibili, il turismo e la produzione di vino eccezionale, presentando rinomate cantine italiane e i migliori produttori canadesi.Oltre al cinema, il festival ricreerà a Toronto un villaggio multiculturale, con attivazioni uniche, esperienze culinarie e oltre 30 concerti gratuiti.Il nuovo programma assieme ai numerosi eventi speciali di questa edizione sono resi possibili grazie alla collaborazione e al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso l'Ambasciata d’Italia a Ottawa, il Consolato Generale d’Italia a Toronto, il Consolato Generale d’Italia a Montreal e l’Istituto Italiano di Cultura di Toronto.