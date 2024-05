22/05/2024, 10:08

Dopo la premiere nazionale italiana alla Casa del Cinema di Roma, e le proiezioni di Cagliari, Napoli, Sorrento, il prossimo 25 maggio a Lugano è in programma l’anteprima svizzera de “” primo docufilm italiano, che porta in video il grande cuore delle famiglie accoglienti che in tutto il mondo, ma in particolare in Italia, hanno ospitato i bambini delle zone contaminate quale gesto di solidarietà concreto e aiuto per superare i postumi di quel grave incidente nucleare." (Italia, 2024, 69') diretto dal regista cagliaritano Karim Galici, prodotto da Cittadini del Mondo Cinema per il Sociale con il sostegno della Fondazione di Sardegna e la collaborazione di RAI TECHE sta riscuotendo grande interesse per aver portato alla ribalta una pagina importante che ha fatto dell’Italia la nazione leader delle accoglienze solidali.L’appuntamento sabato 25 maggio alle ore 17:00 a Lugano in Via alla Stampa 25 a cura del Circolo Culturale "Sa Berritta", presieduto da Graziella Murtas che introdurrà l’evento.Alla proiezione seguirà una riflessione sui contenuti del film con la partecipazione del pubblico, della produzione e di alcuni degli organizzatori delle accoglienze al centro delle storie raccontate nel lavoro di Karim Galici.