TOSCANA FILMMAKERS FESTIVAL 9 - La giuria

05/06/2024, 11:04

La Redazione



Sono tre i giurati della nona edizione del(Prato, Castello dell'(mperatore 11 - 13 giugno 2024): il direttore della fotografia, il produttoreed il giornalista e fotografoLadecreterà il vincitore del Pdella sezionee potrà decidere eventualiL’attività cinematografica di Daniele Botteselle inizia come elettricista ma le sue capacita', sviluppatesi accanto ad affermati registi, come Jonatan Glaser, Ridley Scott, Takeschi Kitano, per citarne alcuni, gli consentono, in breve tempo, di diventare capo elettricista, ed infine, dopo un corso di specializzazione a Los Angeles, Direttore della fotografia.Trenta anni di esperienza maturata in campo internazionale realizzando film, pubblicità, serie TV (love bugs,cosi fan tutte,etc) e video musicali. Nel 2018 è stato premiato al Gujarati film festival come miglior fotografia con il film “Bhanwar” film girato interamente in India con produzione Bollywoodiana. Ultimo lavoro uscito al cinema , il film "Non Aprite quella Bara" di Matteo Querci.Stefano Rossi vanta esperienza trentennale nel settore dell'entertrainment; è un Producer, event manager con una vasta esperienza nel campo degli eventi cinema/tv, teatro e pubblicità, con una carriera caratterizzata da progetti di alto profilo e collaborazioni nazionali e internazionali.Con la sua società, DADO PRODUCTION, nel 2023, ha lavorato come local producer per il docufilm "Bocelli: Because I Believe" per E-ONE Entertainment (prossimamente in uscita) e ha gestito spot pubblicitari per noti marchi come Nestlè/Meritene, City Magazine e altri noti brandNel 2022, ha collaborato a serie TV di successo come "Supermodels" per Apple TV , "Live to 100: Secrets of the Blue Zones" per Netflix, "Ride with Norman Reedus" per AMC oltre ai film "Gabriel's Redemption" e "Gabriel's Rapture" per Passionflix con la regia di Tosca Musk.Tra i suoi progetti precedenti, ha collaborato alla realizzazione delle serie TV "Welcome to Wrexham" per Boardwalk Pictures-Hulu, "Bobby Flay & Giada De Laurentis in Italy " per Food Network, "Home Game, calcio Storico Fiorentino" per Boardwalk/Netflix ,"Antony Bourdain, parts Unknown" per Cnn, e spot pubblicitari per EA Sports, Winthrop Center Boston, Armani, Asahi, Shopify, e molti altri brand di prestigio.Nel 2020 ha prodotto il cortometraggio "RipARTEnza", vincitore di vari premi a festival internazionali.Nel 2023 è tra i fondatori della "Tuscany Film Production" rete d'impresa nata per essere riferimento di partner italiani ed internazionali per la realizzazione di film e per investimenti nel settore audiovisivo in Toscana.Oltre alla sua carriera nel cinema e nella televisione, ha una lunga esperienza nell'organizzazione e produzione di tour ed eventi con la società PREMIERE EVENTIHa prodotto, in esclusiva nazionale, eventi come "Zecchino D’Oro in Piazza", "Geronimo Stilton in Tour", "Prova del Cuoco in Tour" ,"Affari Tuoi in tour", Topo Gigio in tour", Melevisione live show", "la Posta di Yoyo", per oltre 10 anni ha organizzato,per Endemol, i casting ufficiali del "Grande Fratello"Ha gestito il management di famosi personaggi televisivi e prodotto spettacoli teatrali, come: "Melevisione" (2009-2015),"9 Mesi e 1 Giorno" con Lorenzo Branchetti e Melita Toniolo (2016-2017) e "A Volte Gio A Volte No" con Gio di Tonno (2013-2014).Nella sua carriera ha organizzato migliaia di eventi per qualsiasi tipologia di cliente o location o per aziende di rilievo come ENI, ING Direct, Angelini Farmaceutica, TIM, Motorola, Bulgari, Ferrari, Heineken, Juventus, Ducati, Barilla, Panini e tante altre.Filippo Bardazzi (Prato, 1987) è giornalista e fotografo. Al centro dei suoi lavori è il rapporto tra uomo e ambiente, con un interesse specifico verso i cambiamenti che coinvolgono passato e presente. Le sue immagini sono apparse su riviste italiane e internazionali (Financial Times, Newsweek, Courrier International, D – La Repubblica, Gente, La Stampa) e hanno ottenuto premi e riconoscimenti in numerosi festival in Italia e all'estero. Parallelamente all'attività editoriale è docente di Documentazione Fotografica presso la L.A.B.A. - Libera Accademia di Belle Arti di Firenze e nel 2016 è tra i soci fondatori dell'associazione culturale Sedici.Il suo interesse è tuttavia rivolto al discorso artistico nel suo complesso: si laurea in Filosofia del Linguaggio Ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze con una tesi dedicata a Ludwig Wittgenstein e al cinema muto e inizia in quello stesso periodo la sua attività nel campo della cultura e della programmazione cinematografica per il Circolo del Cinema Mabuse e per la Casa del Cinema di Prato. Nel 2011 è stato inoltre assistente alla regia per Massimo Luconi nello spettacolo teatrale Sarabanda di Ingmar Bergman, prodotto dal Teatro Metastasio Stabile della Toscana.Ilè organizzato dall'Associazione Culturale CINEMA ITALIANO il collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Prato, all'interno degli eventi della