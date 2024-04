RED LINE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 1 - I film della selezione ufficiale

26/04/2024, 08:35

Le opere selezionate alla prima edizione delsono 6 lungometraggi, e 17 cortometraggi.,” – sono le parole del direttore artisticoLa prima edizione del festival si terrà dal 13 al 16 giugno 2024 a Montalcino, è organizzato dall’associazione Iniziative di Solidarietà e Office Number Four, con il patrocinio del Comune e della Regione Toscana. Collaborano attivamente alla realizzazione dell’evento OCRA, la cooperativa S.P.A.R.M. Montisi, il circolo culturale ARCI Montalcino, e la compagnia teatrale Teatro dell’Accatto.Di seguito i film in programma:Anna – Italia, 118 min, DrammaticoNemá tajemství (Silenzi celati) – Repubblica Ceca, 107 min, GialloOr de vie (Una vita dorata) – Burkina Faso, 85 min, DocumentarioRemi Milligan: lost director (Remi Milligan: regista scomparso) – Regno Unito, 71 min, Falsumentario, CommediaTime for the dust to disappear (Tempo alla polvere di scomparire - 먼지가 걷히는 시간 ) – Corea del Sud, 120 min, DrammaticoTutti i cani muoiono da soli – Italia, 87 min, DrammaticoAerolin – Grecia, 19 min, DrammaticoAunque es de noche (Nonostante la notte) – Francia, 15 min, DrammaticoDesgosto de Morrer no Inverno (Il dolore di morire in inverno) – Portogallo, 19 min, DrammaticoElsa – Francia, 18 min, DrammaticoFatih le conquérant (Fatih il conquistatore) – Francia, 15 min, CommediaThe grand mother (La grande madre) – Polonia, 10 min, AnimazioneThe greensman (Il giardiniere) – USA, 6 min, CommediaMy name is Aseman (Mi chiamo Aseman) – Italia, 15 min, DrammaticoLa piccola estate – Italia, 15 min, DrammaticoOur Males Our Females (I nostri uomini, le nostre donne) – Giordania, 11 min, DrammaticoPietre sommerse – Italia, 15 min, DrammaticoA place that time forgot (Un posto dimenticato dal tempo) – Regno Unito, 6 min, Sperimentale, DocumentarioSandcastle – The Secret Life Of Potter Wasps (Castelli di sabbia – La vita segreta delle vespe vasaio) – Svizzera, 12 min, DocumentarioShakespeare in smoke – Spagna, 9 min, DrammaticoSubtitles – Italia, 14 min, CommediaTilipirche (Cavallette) – Italia, 18 min, DrammaticoWings (Ali) – Grecia, 18 min, Drammatico