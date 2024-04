KARMA CLIMA - Cristiano Godano accompagna il film in tour per le Marche

24/04/2024, 14:10

La Fondazione Gabbiano di Senigallia in collaborazione con Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission presentano una straordinaria iniziativa in programma lunedì 29 aprile 2024 presso alcune delle principali sale della Comunità delle Marche.Cristiano Godano arriva nelle Marche per presentare il film “”, una storia nata dalla registrazione dell’omonimo album dei Marlene Kuntz. "" è il disco in questione, ma anche il titolo del film che mostra la band cuneese durante le registrazioni del disco, il loro incontro con le comunità e le associazioni coinvolte e le testimonianze dei protagonisti su un tema molto attuale, quello del cambiamento climatico." – commenta, Presidente di Fondazione Marche Cultura – ""." è una vera e propria esperienza in cui la musica e l’arte aprono dei varchi nella percezione comune di temi fondamentali come il cambiamento climatico, la forza distruttiva che sta spingendo la Terra, le specie animali e l’umanità verso un punto di non ritorno. Una Music Factory che, tra residenze d’arte in luoghi emblematici della “piccola Italia”, studi mobili ed eventi quotidiani, porta alla nascita dell’ultimo album dei Marlene Kuntz e crea qualcosa di nuovo e unico in materia di opportunità extra musicali e business culturale., responsabile programmazione sale circuito regionale Acec Marche (le Sale della Comunità) commenta: "".Per promuovere questo importante progetto, presentato in selezione ufficiale al Trento Film Festival,ha deciso di intraprendere un piccolo tour tra alcune sale ACEC della Regione Marche, dove incontrerà gli spettatori per confrontarsi con loro sul film e sulle tematiche di grande attualità trattate. “" - afferma Francesco Gesualdi, responsabile di Marche Film Commission – è una grande soddisfazione per noi. La loro presenza rappresenta per gli spettatori una spinta a tornare ad emozionarsi nelle sale cinematografiche e per gli esercenti un’importante gratificazione per il lavoro svolto sul territorio, che da sempre portano avanti con impegno e passione.”Sono tre gli appuntamenti organizzati alla presenza del cantante in programma lunedì 29 aprile nelle Marche:FANO - Cinema Masetti di Fano:Ore 18.30 Incontro e aperitivo con Cristiano Godano (incursione musicale “Vinappa”)Ore 19.00 Apericinema a cura del GAS Fano e Ass.ne Work in Progess con presentazione del progetto Destinazione Pastore – prenotare inviando una mail a [email protected] Ore 20.30 Cristiano Godano, intervistato da Alessandro Antonioni, presenta il film “KarmaClima”. A seguire, visione del filmSENIGALLIA – Cinema GabbianoOre 21.15 Cristiano Godano presenta il film “Karma Clima” prima della proiezioneANCONA – Cinema Teatro ItaliaOre 21.15 Proiezione del film “Karma Clima”. A seguire dibattito con Cristiano Godano