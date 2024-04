I-FEST INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 5 - A Palermo dal 7 al 14 aprile

05/04/2024, 11:18

i-Fest International Film Festival, l’innovativo e prestigioso evento culturale cinematografico, format registrato a livello europeo dal forte respiro internazionale, torna a Palermo dal 7 al 14 aprile 2024 con una nuova edizione che si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili, concorsi, rassegne ed anteprime e che ospiterà, durante la serata di gala del 13 aprile al Cinema De Seta, il grande regista spagnolo Albert Serra.Il Festival, organizzato da Italian Film Institute e White Side Group, sotto la direzione artistica di Giuseppe Panebianco e la direzione operativa di Glauce Valdini, si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, con il sostegno di Mic - Ministero della Cultura, Comune di Palermo, Regione Siciliana - Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Instituto Cervantes Palermo ed in collaborazione con Università di Palermo, Sicilia Film Commission, Istituto di Cultura Giappone, Goethe-Institut, Ambasciata di Spagna ed in media partnership con Rai Cinema Channel, MyMovies, LongTake, Be Sicily Mag.L’edizione 2024 di i-Fest nasce dalla precisa idea di un Festival innovativo, elegante, accogliente, fruibile e con l'obiettivo di investire la straordinaria Palermo di cinema, cultura, emozione e bellezza. Un Festival che ha scelto anche per questo di utilizzare numerose e splendide location in città che ospiteranno concorsi, proiezioni e la serata di Gala, tra cui i Cantieri Culturali alla Zisa con il Cinema De Seta, la Sala Wenders del Goethe-Institute ed il Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia, il meraviglioso Palazzo Bonocore in Piazza Pretoria per un esclusivo evento dedicato al grande ospite Albert Serra, lo storico Cinema Gaudium che ospiterà una speciale anteprima cinematografica. Il Festival inoltre arriverà, per la prima volta, fin dentro l’Istituto Penitenziario Pagliarelli con Cinema Senza Confini, concorso internazionale dedicato ai detenuti che diventano protagonisti assoluti e giurati del concorso.L'immagine scelta per il Manifesto Ufficiale è lo straordinario attore francese Benoît Magimel, interprete del capolavoro Pacifiction di Albert Serra (presentato durante il Festival), che restituisce allo spettatore, attraverso il suo intimo ed intenso momento di catarsi, una enigmatica e profonda emozione.L’opening è domenica 7 aprile alle ore 20.30 al Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia ai Cantieri Culturali alla Zisa, con l’emozionante film giapponese Oshin di Shin Togashi, in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura e l’Associazione Sicilia Giappone.Seguiranno, lunedì 8 e martedì 9 alle ore 19.00, due giornate dedicate alle proiezioni delle splendide opere, tutte in anteprima palermitana, entrate nella Selezione Ufficiale del Contest internazionale Orizzonti di i-Fest. La Giuria di giovani studenti che assegnerà il Premio Speciale del Pubblico visionerà e valuterà le opere in concorso nella Sala Wim Wenders del Goethe-Institut.Contestualmente, visionerà il concorso una Giuria Tecnica Internazionale di altissimo profilo, formata da illustri rappresentanti di Università di Palermo, Rai Cinema, CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia, Festa del Cinema di Roma, Cinematografo - Rai 1, LongTake e guidata dal direttore di MyMovies, Giancarlo Zappoli.Martedì 9 e mercoledì 10, il Festival porterà il grande cinema all’interno della Casa Circondariale Pagliarelli. L’evento è dedicato al conferimento del premio assegnato dalla Giuria speciale composta dai detenuti. La Selezione Ufficiale Cinema senza Confini del Contest Orizzonti sarà visionata nel corso di due intensi giorni di proiezioni all'interno dell'Istituto Penitenziario. Esperienza dal grande valore pedagogico che stimola nei detenuti un processo di rielaborazione interiore e costituisce un momento fondamentale della revisione critica cui la pena deve tendere per essere effettivamente risocializzante.Giovedì 11, al Cinema Gaudium alle ore 21.00, i-Fest presenta in anteprima Yannick - La rivincita dello spettatore del folle genio Quentin Dupieux. Una storia di quotidiana ribellione, appassionante quanto divertente, un gioco delizioso capace di sorprendere e arrivare a profondità umane inaspettate.Venerdì 12 alle 19.30, Palazzo Bonocore è la splendida location a piazza Pretoria che ospita l’esclusivo evento di benvenuto al regista Albert Serra, che incontrerà le Istituzioni e la stampa ed a cui sarà consegnato il prestigioso i-Fest Special Award 24. Con una laurea in Filosofia spagnola e Teoria della letteratura è il cineasta catalano più famoso ed uno degli autori europei più applaudito e premiato, la cui opera intensa ed affascinante ha sorpreso e conquistato il plauso internazionale sin dal suo primo film. Nel panorama artistico internazionale Albert Serra è un caso esemplare di regista e artista capace di muoversi con libertà espressiva e innata naturalezza tra i mondi del cinema e dell’arte contemporanea, pur mantenendo una poetica visiva coerente e sempre efficace. Negli ultimi anni è stato protagonista dei principali eventi artistici, esponendo retrospettive dei suoi lavori alla Tate Modern di Londra e al Centre Pompidou di Parigi, partecipando alla Biennale di Venezia, vincendo un Pardo d’oro al Festival di Locarno per Història de la meva mort, 2 César per Pacifiction, in concorso per la Palma d’oro al Festival di Cannes.Sabato 13 si svolge la serata di Gala di i-Fest 24. L’appuntamento culturale ricco di glamour è al Cinema De Seta alle ore 20.30.Ospite internazionale è Albert Serra che incontra il pubblico di Palermo.Il pluripremiato regista racconterà la sua straordinaria carriera cinematografica, a seguire la proiezione del suo ultimo film Pacifiction. Presentato in concorso a Cannes e Miglior film del 2022 per Cahiers du cinéma, ha ricevuto numerosi premi internazionali tra cui 2 César e 3 Lumière Awards.Ad aprire la serata di sabato 13 aprile, le premiazioni dei Concorsi internazionali di i-Fest 24 (Contest Orizzonti 2024 e Cinema Senza Confini) e la presentazione di Area Sicilia, speciale rassegna fuori concorso dedicata alle migliori opere girate e/o prodotte in Sicilia. Alla presenza di autori, registi e produttori, Area Sicilia rappresenta una vetrina esclusiva ed un importante momento di diffusione culturale cinematografica che ha l’obiettivo di valorizzare il territorio ed i suoi numerosi talenti.La proiezione integrale di tutte le opere di Area Sicilia in selezione è in programma domenica 14 dalle ore 19.00 al Cinema De Seta.