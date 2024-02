COORDINAMENTO FESTIVAL CINEMA SICILIA - Cateno Piazza nuovo presidente

23/02/2024, 19:00

č stato eletto, l’Associazione che riunisce i piů importanti festival cinematografici della Sicilia che promuovono cultura, turismo e diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria, a seguito della fine del mandato di Lorenzo Daniele, Presidente uscente dopo i 4 anni consecutivi in carica., 47 anni, č attualmente Direttore artistico del Catania Film Fest, nel quale ha cominciato la sua carriera piů di quindici anni fa. Membro attivo dell’Associazione, dal 2020 č stato Segretario di FCS, oltre a essere Coordinatore, autore e promotore del Cineturismo in Sicilia.Oltre al nuovo Presidente, l’associazione ha rinnovato, per il biennio 2024-2026, anche il Consiglio Direttivo, in cui sono stati eletti: Ninni Panzera (Messina Film Festival – Cinema&Opera) – Vice-Presidente vicario e referente Rapporti Istituzionali; Sheila Melosu (SiciliAmbiente Film Festival) – Vice-Presidente e referente progetti per l’Educazione ambientale e sostenibilitŕ; Andrea Inzerillo (Sicilia Queer filmfest) – Segretario e referente progetti Formativi e iniziative Editoriali; Marco Gallo (SicilyMovie - Festival del Cinema di Agrigento) – Tesoriere e referente Comunicazione dei festival della Sicilia Occidentale; Davide Catalano (Corti in Cortile, il Cinema in breve) – Consigliere e referente Comunicazione dei festival della Sicilia Orientale; Tiziana Spadaro (Versi di Luce Festival) – Consigliere e referente Ricerca di nuovi Partner." – commenta- presidente di FCS. "".